現代汽車電動車產線再停工 需求疲弱與美國關稅成主因

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-17 19:38

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《韓聯社》(Yonhap News Agency) 周四 (17 日) 援引產業知情人士消息報導，南韓汽車製造商現代汽車 (Hyundai Motor) 因電動車海外需求走緩及美國加徵進口車關稅影響，計劃再度暫停部分產線。據悉，該公司將自 4 月 24 日至 30 日，暫停位於蔚山廠區第 1 工廠第 12 產線的運作，該產線主要負責生產 Ioniq 5 與 Kona 兩款電動車。

這是現代汽車今年以來第二次暫時停產電動車，先前 2 月已因全球 EV 需求放緩而停工五天。此次再度暫停生產，反映出全球市場對電動車的訂單明顯下滑，特別是來自歐洲、加拿大與美國等主要出口市場的需求明顯減弱。

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需求走軟的背後，與多國政策調整密切相關。包括德國在內的多個歐洲國家與加拿大，近期相繼取消或削減電動車補貼，導致消費者下單意願下降。此外，美國總統川普政府本月宣布對進口汽車與輕型卡車徵收 25% 關稅，亦加劇市場不確定性，進一步影響現代汽車的海外布局。

現代汽車雖試圖透過銷售策略刺激需求，包括在北美提供零利率分期付款方案，在英國與德國則提供頭期款補貼，但成效有限，無法有效緩解庫存壓力。

儘管市場面臨壓力，現代汽車仍承諾短期內不調漲現有電動車款的售價，將價格穩定政策延續至 6 月 2 日，以維持消費者信心。該策略亦是在該集團於 3 月宣布對美國市場進行 210 億美元投資之後推出，作為穩定北美市場布局的一環。