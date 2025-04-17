歐洲央行再降息至2.25% 因應川普關稅與經濟復甦壓力

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-17 20:27

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歐洲央行 (ECB) 周四 (17 日) 再度宣布降息，如期將存款利率下調 1 碼 (25 個基點) 至 2.25%，為自去年 6 月以來第七度降息，也創下自 2023 年初以來新低利率水準。此次行動反映出歐元區正面臨來自美國貿易政策與內部經濟復甦遲緩的雙重壓力，市場憂心全球貿易緊張將進一步拖累歐元區經濟復甦。

歐洲央行將存款利率下調 1 碼至 2.25%，創下自 2023 年初以來新低。(圖：ZeroHedge)

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此次降息後，歐洲央行存款利率 (Deposit Facility Rate)─即關鍵利率─降至 2.25%，主要再融資利率 (Main Refinancing Rate) 降至 2.4%、邊際貸款利率 (Marginal Lending Rate) 降至 2.65%。

ECB 在聲明中表示，貿易緊張情勢升高導致經濟成長展望惡化，企業與家庭信心下滑，加上市場波動加劇，將對融資環境產生收縮效應，進一步壓抑歐元區經濟前景。

此番政策聲明也刪除了貨幣政策仍「偏緊」（restrictive）的措辭，暗示決策官員已認為目前利率水準趨近「中性區間」，即不再對經濟活動構成抑制效果。

美國總統川普近期對歐洲商品加徵 10% 基礎關稅，汽車、鋼鐵與鋁產品更面臨 25% 懲罰性關稅，導致歐洲出口企業壓力驟增。儘管川普上周宣布暫停更嚴格關稅 90 天，但並未提出明確後續計畫，使市場籠罩於政策不確定性之中。

此次降息亦使歐洲與美國利率差距擴大至逾 2 個百分點，創下兩年來最大。歐元對美元一度小幅走低至 1.1352 附近；德國兩年期公債殖利率在 ECB 聲明公布後回吐漲幅。

市場普遍預期，ECB 年內仍可能再降息 2 至 3 次。不過，在川普關稅政策、歐元升值與中國廉價商品可能轉向歐洲等多重變數下，ECB 總裁拉加德在會後記者會上並未釋出明確指引，僅強調將「持續評估所有風險與數據變化」，凸顯在全球地緣政治與經濟高度不確定情勢下，ECB 採取更審慎的策略。

通膨持續降溫亦為 ECB 持續寬鬆政策提供空間。在通膨方面，歐元區 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率僅 2.2%，服務類價格漲幅則由 3.7% 降至 3.5%，顯示物價壓力正逐步趨緩，為 ECB 持續降息提供正當性。

分析機構 Vanguard 也將歐元區 2025 與 2026 年經濟成長率預測下修至 0.8% 與 1.0%，並警告區域經濟今年恐陷入技術性衰退。

儘管德國祭出史上最大規模基礎建設與國防支出計畫，但經濟學家警告，若企業與消費者信心未回升，投資與就業將陷入停滯，恐抵銷財政擴張帶來的正面效果。

瑞銀 (UBS) 歐元區首席經濟學家 Dean Turner 指出：「企業面對不確定性時最有可能的反應，就是什麼都不做——凍結投資、凍結招聘，這恐怕才是經濟面臨的最大隱憂。」