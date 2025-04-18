〈新股IPO〉霸王茶姬赴美掛牌首日一度漲逾40% 市值達43億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-18 01:02

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中國新式茶飲連鎖品牌霸王茶姬 (Chagee) 周四 (17 日) 正式登陸美國那斯達克，股票代號為「CHA」，首日股價強勢上漲。該股以每股 33.75 美元開盤，較 28 美元的發行價高出逾 20%，盤中一度升至 36.01 美元，單日最高漲幅達 43%。按盤中最高價計算，公司市值達 43 億美元。

此次首次公開募股 (IPO) 共發行 1,468 萬股美國存託憑證(ADS)，每股定價 28 美元，處於預估價格區間 26 至 28 美元的上限，募資總額約 4.11 億美元。此案由花旗、摩根士丹利、德意志銀行與中金公司共同承銷。

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儘管中美貿易關係持續緊張、資本市場動盪，包括 Klarna 與 StubHub 等企業皆延後美股掛牌時程，霸王茶姬仍逆勢突圍，成功引發投資人高度關注與熱烈認購。據彭博報導，IPO 前該公司即獲 2.05 億美元的初步認購意向，最終超額認購數倍，主要來自中國基金與全球長線投資機構。

霸王茶姬創立於 2017 年，主打高端現製茶飲，目前全球門市超過 6,400 家，分布於中國、馬來西亞、新加坡與泰國，其中中國門市占比逾九成。2024 年公司 GMV 達人民幣 295 億元 (以下單位皆同)，年增 173%；淨利 25.15 億元，年增超過兩倍。據招股說明，該公司計畫於今年春季進軍美國市場，首家門市預計落腳洛杉磯 Westfield Century City 購物中心，並於 2025 年新增 1,000 至 1,500 家新店。

30 歲的創辦人兼執行長張俊杰因本次上市晉身彭博億萬富豪榜，身價突破 10 億美元。