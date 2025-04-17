OpenAI與軟銀擬擴展Stargate AI計畫至英國 投資規模上看5000億美元
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-17 19:26
根據英國《金融時報》(FT) 周四 (17 日) 報導，由 OpenAI 與日本軟銀 (SoftBank) 主導的美國 AI 超級資料中心計畫「Stargate」，儘管目前初期重心放在美國境內，但近期已考慮未來拓展至英國。知情人士透露，英國政府積極推動 AI 產業發展，並提出改善資料中心電力供應的政策，已吸引 Stargate 列入海外投資評估名單。
Stargate 是 OpenAI 與軟銀攜手打造、總投資額高達 5,000 億美元的 AI 基礎建設計畫。該計畫已在德州阿比林 (Abilene) 啟動第一座資料中心建設，並持續評估美國 16 個州的據點選址。據悉，未來若順利推進，將進一步擴展至國際市場，英國、德國與法國皆是潛在據點。
一位參與計畫的人士表示，「我們會前往有運算資源的地方。」英國是美國以外最重要的市場之一。Stargate 初期將專為 OpenAI 提供服務，而該公司也正積極遊說歐洲各國政府放寬 AI 監管並擴大資料中心投資。
英國工黨政府近日成立「AI 能源委員會」(AI Energy Council)，並邀集科技與能源企業與會，試圖解決電網連線延宕與高電價問題。這項新措施成為吸引 Stargate 關注的關鍵動力之一。
儘管 Stargate 短期內專注於美國，軟銀仍將投入數百億美元資金，並與保險業、私募基金與金融機構洽談籌資事宜，目標是先完成初期的 1,000 億美元資金到位。
不過，該計畫也面臨挑戰。川普政府近期實施的新一輪關稅政策，對來自中國的資料中心零組件課徵高達 145% 的關稅，可能使美國資料中心業者每年增加逾 110 億美元的建設成本，進一步拉高 Stargate 的整體預算壓力。
Stargate 計畫於今年 1 月由美國總統川普公開宣布，他稱該案是對美國未來的「信心宣言」。目前官方仍強調將專注美國本土建設，並未對海外據點做出具體承諾。
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