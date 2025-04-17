〈台積電法說〉Q2營收超預期、全年展望不變、駁斥與英特爾合資 十大重點一文看懂

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-04-17 19:20

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Q1 EPS 13.94 億元創次高

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台積電受惠 AI 晶片需求續強，首季毛利率達 58.8%、營益率 48.5% 皆達財測上緣，稅後純益 3,615.64 億元，季減 3.5%，年增 60.3%，每股稅後純益 13.94 元，雙雙創下同期新高與單季次高。

Q2 美元營收超預期

受惠 3 奈米、5 奈米需求強勁，台積電第二季美元營收估達 284-292 億美元，季增中位數 13%，續創單季歷史新高，季增幅遠超越市場預期。

關稅影響低、全年展望不變

儘管關稅政策存在不確定性和風險等潛在影響，不過，台積電表示，並未看到客戶行為有任何轉變，因此維持 2025 年全年營收的展望，以美元計算，全年營收預計成長接近中段二十位數 (mid-twenties) 百分比 (24-26%)。

打破與英特爾合資傳言

董事長暨總裁魏哲家強調，台積電目前沒有與其他公司就任何合資企業、技術授權，或技術轉移和共享進行任何討論。儘管未直接點名英特爾，但也間接打破近期市場傳言。

2 奈米以下產能 美國廠佔 3 成

台積電預計在亞利桑那州興建六座晶圓廠，其中，第一座晶圓廠去年第四季已導入 4 奈米製程，並進入量產，良率與台灣的晶圓廠相當，第二座預計採用 3 奈米製程正加速量產進度，第三座、第四季晶圓廠接預計採用 2 奈米和 A16 製程，第五座和第六座晶圓廠則將採用更先進的技術。

魏哲家預期，在計劃建設完成後，台積電 2 奈米及更先進製程產能將會有約 30% 來自亞利桑那州晶圓廠，成為一個在美國獨立的先進半導體製造聚落。

會反映海外晶圓廠價值給客戶

針對美國廠是否調漲價格，黃仁昭說，地區分散對客戶來說具有價值，公司已開始與客戶討論，預期將反映其價值，目前為止進展順利。

海外晶圓廠量產 未來五年稀釋毛利率上看 3-4%

台積電隨著海外晶圓廠逐步量產，預測未來五年毛利率稀釋在初期影響約為每年 2-3%，到了後期則擴大為 3-4%，長期目標仍維持在 53% 或以上。

未來數年將在台建 11 座晶圓廠、4 座先進封裝廠

台積電獲得台灣政府支持，計劃在未來數年於國內興建 11 座晶圓廠和四座先進封裝設施。N2 預計於今年下半年開始量產，正在新竹和高雄科學園區籌備數期 2 奈米晶圓廠，以支持客戶強勁的結構性需求。

日德建廠計畫不變

台積電強調，目前日本、德國建廠計畫持續推進中，建廠進度並未有任何改變。

CoWoS 需求依舊瘋狂