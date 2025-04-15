賣輝達股票創業！杭大校友用算力馴服機器人衝刺IPO：群核科技開源模式引爆AI訓練革命

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-15 12:50

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在杭州濱江區的物聯網小鎮，一家隱匿於「酷家樂」光環背後的科技公司正悄悄改寫全球 AI 競爭格局。今年春節前夕，隨著港股招股書的遞交，「空間智慧第一股」群核科技正式向資本市場發起衝擊。這家由三位浙大校友創立的企業，以十餘年對 GPU 運算與太空模擬技術的深耕，不僅打造出全球最大的太空設計平台，更在機器人訓練領域開闢出新賽道，成為輝達、特斯拉等巨頭爭相合作的對象。

2007 年，剛拿到伊利諾大學電腦博士錄取通知書的黃曉煌，意外收到一封來自輝達的郵件。作為 CUDA 架構的核心研發成員，他獲得公司提供的百萬美元全額獎學金。這段經歷徹底改變了這位浙大電腦系學霸的人生軌跡，在輝達的三年時光，他主導開發的平行運算框架成為後來 GPU 加速渲染的技術基石，也埋下創業的種子。

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回憶起在輝達歲月的黃曉煌說：「當時 CUDA 剛起步，黃仁勳在台上示範用 128 塊 GPU 即時渲染家裝設計的畫面，讓我看到 GPU 運算的無限可能。」

2011 年，黃曉煌與兩位浙大同學賣掉輝達股票回國創業，將 GPU 高效能運算與雲端運算結合，推出中國首個雲端三維設計平台「酷家樂」。當時中國房市正經歷黃金十年，酷家樂憑藉高效渲染能力和海量設計方案庫，迅速佔領市場，如今已是服務超千萬設計師的國民級工具，但黃曉煌的野心不止於此。2018 年，他將公司更名為群核科技，開始向太空智慧領域進軍。

群核科技上月在輝達 GTC 大會上宣布，開源其核心 AI 模型 SpatialLM，瞬間引爆全球開發者社群。這個基於百億參數的多模態大模型，能透過單眼相機拍攝的影片片段，自動產生包含物理參數的三維空間結構圖。用戶只需上傳一段家居環境的短視頻，系統便能自動識別牆面材質、門窗尺寸甚至地毯紋理，並以 CAD 格式輸出精確的 3D 模型。

智元機器人 CTO 張昊說，群核科技的合成數據技術解決了產業痛點。透過模擬不同光照條件、家具佈局和障礙物分佈，SpatialVerse 平台可為機器人提供數百萬組逼真的訓練場景，例如要讓掃地機器人學會繞過茶几邊緣，無需在實際場地反覆試錯，只需在虛擬世界中產生數千種場景資料進行訓練。

這種能力得益於群核科技累積的兆級三維資料資產。自酷家樂時代起，平台每天處理數百萬張用戶上傳的設計圖，經過十年沈澱形成涵蓋建築、家具、家電的龐大資料庫。結合輝達 Omniverse 平台的即時模擬能力，群核科技可將 2D 圖面轉換為動態可互動的 3D 環境，誤差率控制在毫米級。

群核科技作為唯一一家 ToB 軟體服務商，憑藉科技縱深成為鏈條中最關鍵的連結者。根據該公司招股書，群核科技已與宇樹科技、傅利葉智能等十多家機器人公司建立合作，為其提供客製化訓練環境。

「如果說輝達提供的是 AI 時代的作業系統，我們就是空間智慧的『場景工廠』。」黃曉煌這樣定位公司角色。

支撐這一切的是群核科技建構的「三位一體」技術體系，最底層是覆蓋全球的 GPU 算力集群，中層是自研的 CAD 引擎與渲染管線，頂層則是面向各行業的 SaaS 應用。這種垂直整合模式使其在資料生成效率上遠超同業－日均完成 310 萬次 AI 渲染任務，合成資料產生速度較傳統方法提升 200 倍。

今年 2 月 14 日，群核科技正式向港交所遞交招股書。這份長達數百頁的文件，既展現驚人的成長性，也揭示了隱憂。研發費用佔比高達 45%，但淨虧損年增 32%，不過資本市場更重視的是想像空間。招股書引用弗若斯特沙利文數據指出，預計到 2028 年全球空間智慧市場規模將突破 1200 億美元，複合成長率達 68%。

黃曉煌認為，上市不僅是融資行為，更是國產替代的戰略機會。他還透露，某型號衛星在軌姿態調整系統的模擬測試，正是透過群核平台完成的。這種技術能力使其成為「新型舉國體制」下的重要參與者，招股書顯示其已承擔多項國家級重點實驗室計畫。