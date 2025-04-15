科技七雄還是貴！分析師力薦改投資這幾檔：Reddit、Pinterest....

鉅亨網編譯許家華 2025-04-15 06:40

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根據 Trivariate Research 的研究，這些股票的市場估值已經高於標普 500 指數的 20 倍本益比，顯示出它們在當前市場環境中的溢價之高。

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這些分析師指出，儘管這些公司的自由現金流收益率有所下降，但預計未來不會有太大改善，因為這些公司計劃在人工智慧 (AI) 領域進行大量投資。這使得「科技七雄」的吸引力降低，投資者應該考慮其他更具潛力的股票。

Prime Capital Financial 副首席投資長 Will McGough 指出，未來一段時間內，這些大型科技股可能會持續波動，因此他更傾向於選擇風險較低的股票，如 P&G (PG-US) 和沃爾瑪 (WMT-US)。

此外，隨著歐洲股票的強勁回升，McGough 認為這一趨勢可能才剛剛開始。 Vanguard FTSE Europe ETF 的持股，包括 Novo Nordisk 和 Nestlé 等公司，可能成為投資者的理想選擇，因為這些股票的估值相對於「科技七雄」更具吸引力。

儘管市場上對「科技七雄」的評價不一，但仍有不少投資人看好這些公司的長期潛力。 Cache 的投資主管 Christopher Lange 表示，這些股票的價格已經略微回落，對於長期投資者來說，這是一個進場的好時機。他相信這些公司擁有世界級的品牌，儘管短期內可能會出現劇烈波動，但最終將展現出強大的韌性。