科技七雄還是貴！分析師力薦改投資這幾檔：Reddit、Pinterest....
鉅亨網編譯許家華 2025-04-15 06:40
在近期的市場波動中，科技股的表現引起了投資者的關注。《巴隆周刊》報導，儘管被稱為「科技七雄」的幾大科技巨頭，如蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US)、Alphabet (GOOGL-US)、Meta (META-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等，仍然受到熱捧，但分析師認為其當前價值仍不具吸引力。
根據 Trivariate Research 的研究，這些股票的市場估值已經高於標普 500 指數的 20 倍本益比，顯示出它們在當前市場環境中的溢價之高。
這些分析師指出，儘管這些公司的自由現金流收益率有所下降，但預計未來不會有太大改善，因為這些公司計劃在人工智慧 (AI) 領域進行大量投資。這使得「科技七雄」的吸引力降低，投資者應該考慮其他更具潛力的股票。
但 Trivariate 團隊表示，市場上仍有一些股票值得買入，即使是在科技領域，因為相對於其歷史水準而言，它們的自由現金流收益率更高，例如：Shopify(SHOP-US)、PayPal(PAPL-US)、Datadog(DDOG-US)、Reddit (RDDT-US)、Pinterest (PINS-US) 和 Okta(OKTA-US)，以及 HubSpot(HUBS-US) 等公司被認為是更好的投資選擇。
此外，分析師們也看好金融和醫療保健類股，因為這些行業的自由現金流收益率遠高於「科技七雄」。例如，臨床研究服務公司 IQVIA(IQV-US)、醫療設備製造商 Insulet(PODD-US)，以及兩家投資公司 Ares Management (ARES-US) 和 KKR(KKR-US) 等股價表現出色，成為投資者的首選。
Prime Capital Financial 副首席投資長 Will McGough 指出，未來一段時間內，這些大型科技股可能會持續波動，因此他更傾向於選擇風險較低的股票，如 P&G (PG-US) 和沃爾瑪 (WMT-US)。
此外，隨著歐洲股票的強勁回升，McGough 認為這一趨勢可能才剛剛開始。 Vanguard FTSE Europe ETF 的持股，包括 Novo Nordisk 和 Nestlé 等公司，可能成為投資者的理想選擇，因為這些股票的估值相對於「科技七雄」更具吸引力。
儘管市場上對「科技七雄」的評價不一，但仍有不少投資人看好這些公司的長期潛力。 Cache 的投資主管 Christopher Lange 表示，這些股票的價格已經略微回落，對於長期投資者來說，這是一個進場的好時機。他相信這些公司擁有世界級的品牌，儘管短期內可能會出現劇烈波動，但最終將展現出強大的韌性。
總體而言，投資者在當前市場環境中應該謹慎選擇，考慮那些自由現金流收益率較高的股票，並在多變的市場中尋找更有價值的投資機會。
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