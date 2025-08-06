鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-06 13:00

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中國科技巨擘華為輪值董事長徐直軍周二 (5 日) 在北京昇騰運算產業發展高峰會上宣布，昇騰 AI 核心軟體平台 CANN 將全面開源，Mind 系列應用軟體及工具鏈同步開放，支援開發者深度客製化。

撼動輝達！華為升騰全面開源開放 專家：陸AI算力不再受制於人 CUDA霸權岌岌可危（圖：Shutterstock）

專家指出，華為此舉猶如當年 Linux 打破操作系統霸權，是中國 AI 算力產業的一座燈塔，照亮了國產算力突破技術封鎖、實現自主創新的前行道路，被業界視為中國 AI 算力生態的「原子彈時刻」。

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長期以來，美國 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 憑藉 CUDA 生態系統在全球 AI 算力市場佔據近乎壟斷的地位，輝達將 GPU 硬體與軟體開發環境緊密結合，為開發者提供高效程式設計模型與豐富工具庫，吸引全球 600 多萬開發者，建構起難以逾越的技術護城河。這不僅帶來高昂硬體成本、嚴苛技術鎖定和潛在供應鏈風險，也對中國 AI 產業自主可控發展形成限制，例如輝達針對中國市場推出客製化晶片後又列入管制清單，H20 晶片禁售與解禁重複。

華為此次開源 CANN 意義重大，使開發者無須受限於輝達 CUDA 生態，能直接對昇騰硬體底層算力進行呼叫與最佳化，打破效能瓶頸。

與此同時，華為畢昇編譯器開放 AscendNPU IR 接口，讓國產 AI 開發體系擺脫對國外編譯器技術的依賴。

CANN 開源重建全球 AI 權力結構，開啟中國 AI 算力新紀元。短期來看，CUDA 仍主導歐美市場，而 CANN + 昇騰成為中國及新興市場首選，推動全球算力價格下行，五年內 AI 訓練成本料將至少減少 30% 以上。

今年來，中國算力生態正從碎片化走向整合，華為昇騰在中國行動 AI 設備集採拿下 70% 市佔率，賦能多家企業開發產業方案，邊緣場景開發週期縮短 50%。

此外，中國國產 AI 晶片也展現出強大競爭力。2024 年，華為昇騰 910C 實測超越輝達 H100，天數智芯、寒武紀等晶片在各自領域取得佳績。根據 IDC 數據，今年上半年中國國產算力佔比躍升至 42%。