鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-17 10:10

‌



美國晶片巨擘輝達執行長黃仁勳日前宣布，美國已批准 H20 晶片銷往中國市場，該公司將恢復向中國客戶供貨，消息傳出後引發市場強烈迴響，騰訊、字節跳動等網路巨頭迅速啟動採購程序。

H20解禁掀起搶購潮 陸企為何不用華為？專家直指1關鍵原因（圖：Shutterstock）

兩名知情人士向《快科技》透露，中國企業正爭相下單採購這款剛解禁的晶片，其中字節跳動和騰訊已進入美國政府審批流程。輝達正建立「白名單」機制，只有列入名單的中國企業才有資格登記採購意向。

‌



儘管輝達婉拒評論該系統，但市場普遍認為此次解禁將極大緩解中國 AI 算力市場的供應緊張局面，而對於媒體報導，字節跳動相關負責人也回應稱目前並未提出購買申請，有關報導不實。

值得關注的是，儘管華為等本土企業已推出替代方案，但中國企業仍優先選擇輝達產品。分析施指出，這主要源自於輝達所建構的 CUDA 生態系統難以撼動。

根據《The Information》報導，華為採用的 CANN 異質運算平台尚未獲得業界廣泛支持，而 CUDA 憑藉其友善的程式設計環境，讓開發者能專注於演算法邏輯，不用深究硬體細節，這種優勢在深度學習領域尤為明顯。

技術比較顯示，華為昇騰系列作為專用積體電路 (ASIC) 雖在特定任務表現優異，但在通用運算情境下的靈活性仍不及輝達的通用圖形處理器（GPGPU）。

不過華為正積極轉型，打算在新 AI 晶片中引入兼容 CUDA 的中間件，實現指令集轉換以擴大市場覆蓋。

黃仁勳在第三屆鏈博會開幕式上也高度評價華為的技術實力，稱其晶片設計能力「極為優秀」，並特別讚賞華為整合雲端服務與硬體產品的商業模式。

黃仁勳還說，「我們會盡最大努力向華為學習」，並直言輕視中國製造能力是「極其天真」的表現，並反問道「世界上哪家手機公司製造的手機比華為更先進？哪家公司的蜂巢式通訊技術能超越華為？」