鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-17 11:20

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (17) 日再度現身第三屆中國國際供應鏈促進博覽會現場，上午 10 點在先進製造主題活動「以科技創新引領新質生產力發展」論壇上跟之江實驗室主任、阿里雲創辦人王堅展開一場持續 20 分鐘的「爐邊談話」。這也是黃仁勳繼日前參加鏈博會開幕式發表演說後的首場論壇活動。

才點名12家陸企與5大模型！黃仁勳今早再現身鏈博會 跟阿里雲創辦人談AI革命（圖：Shutterstock）

自前 (15) 日在北京發布消息稱美國政府已經批准相關出口許可，輝達即將開始向中國市場銷售 H20 晶片，同時輝達將推出專為電腦圖形、數位孿生和 AI 設計的新款 GPU 消息以來，黃仁勳就受到廣泛關注。

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黃仁勳日前在第三屆鏈博會開幕式上以全新形象亮相，身著唐裝、首次用普通話演講，展現出前所未有的「接地氣」姿態。這位晶片巨頭掌門人不僅以中文向中國合作夥伴致敬，更一口氣提及 12 家中國企業與 5 個大模型，被業界視為其深耕中國市場的關鍵訊號。

演說中，黃仁勳回顧了輝達從遊戲晶片公司成長為全球 AI 算力霸主的歷程。1993 年以 3D 繪圖技術起家，1999 年發明 GPU 開創加速運算時代，2006 年推出 CUDA 平台奠定 AI 運算基礎，2016 年交付全球首台 AI 超級電腦 DGX-1，這些里程碑背後，騰訊、網易、米哈遊等中國企業始終是重要合作夥伴。

面對近乎腰斬的中國市佔率，黃仁勳展現出強烈進取心。他盛讚中國供應鏈是「世界奇蹟」，強調中國開源 AI 生態正在推動全球進步。

黃仁勳說：「DeepSeek、阿里通義、騰訊混元、MiniMax、百度文心一言等大模型，正在為全球 AI 發展注入新動力。」

他還指出，中國開發者社群規模突破 150 萬，成為輝達全球創新網路的關鍵組成。

在技術展望環節，黃仁勳重點描繪了 AI 與實體經濟的融合前景。他透露，NVIDIA Omniverse 數位孿生平台已在中國數百個專案中應用，輔助工廠倉儲設計與機器人訓練。

黃仁勳說，「未來十年，AI 驅動的機器人系統將重塑製造業，實現軟體定義的智慧生產」，並特別強調 AI 已成為像電力一樣的基礎設施，正在重構全球供應鏈體系。

這場充滿中國元素的演講，恰逢美國財長貝森特公開承認中國已研發出性能相當的晶片 "。