2025世界互聯網大會亞太峰會在港召開 聚焦數智融合與全球合作

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-15 15:10

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為期兩天的 2025 年世界網路大會亞太峰會周一 (14 日) 在香港會議展覽中心拉開序幕，近千名來自全球政商界、國際組織、科技企業及學術界的代表齊聚一堂，圍繞著「數智融合引領未來－攜手建構網路空間命運共同體」主題展開深入探討。香港特區行政長官李家超在開幕致詞中強調，香港將充分發揮「一國兩制」優勢，以自由貿易和多邊主義為根基，深化國際創科合作，助力全球數位經濟高品質發展。

李家超指出，香港作為國際金融與航運中心，正加速建設國際創新科技中心，透過河套深港科技創新合作區等平台推動新型工業化與資料跨國流動。

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他並提到，香港特區政府將 AI 視為驅動社會轉型與產業升級的核心動力，並成立香港人工智慧研發院，加速科技應用與全球接軌。

全國政協副主席王勇也在致詞中表示，香港憑藉聯通中外的地緣優勢、成熟的資本市場及超過 800 家人工智慧企業的產業集聚效應，已成為亞太與全球數位經濟的「數位橋樑」。他重申中央政府將全力支持香港探索數位經濟黃金機遇，推動數位科技惠及區域協同發展。

國家網信辦主任、大會理事長莊榮文在主題演講中強調，AI 等新技術正重塑全球經濟格局與社會治理模式。他高度評價中國在 AI 大模型等領域的突破，認為這些創新不僅為亞太發展注入動能，更為建構網路空間命運共同體提供實踐路徑。

本屆高峰會吸引來自 30 多個國家和地區的代表，議題涵蓋 AI 基礎設施、技術倫理、安全治理及跨境資料流動等核心領域。

除政策對話外，峰會還發布《以普惠包容的人工智慧治理賦能全球永續發展》《全球資料跨境流動政策比較研究》等智庫報告，並啟動「世界互聯網大會領先科技獎」香港站評選，表彰前沿技術創新成果。

作為首次在香港舉辦的亞太峰會，活動凸顯香港在全球數位治理的樞紐角色。李家超表示，面對地緣政治挑戰，香港將堅持多邊合作，以開放姿態推動技術共享與產業協作，為建構包容性數位未來貢獻力量。