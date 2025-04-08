蘋果股價歷史性暴跌 關稅風險讓多頭卻步

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 19:41

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自上周關稅宣布以來，蘋果股價已下跌 19%，這是自 2001 年以來最糟糕的三天跌幅。這場股市拋售讓蘋果市值蒸發超過 6,370 億美元，並使股價波動指數大幅攀升。

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Ameriprise Advisor Services Inc. 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示：「關稅問題對蘋果來說確實非常複雜。它會漲價嗎？那會影響需求。還是吸收成本？那會傷害盈餘和毛利。」他補充道：「從這點來看，很難評估蘋果的前景，這也是市場做出反應的原因。」

風險隨著中國對美國商品徵收報復性關稅後，美國在周一威脅對中國加徵 50% 額外關稅而加劇。投資人現在更加關注蘋果是否能夠應對這些挑戰，並且擔心這些措施對蘋果的毛利率、支出和股價會帶來影響。

蘋果長期以來被視為相對避險的投資標的，這得益於其強勁的自由現金流、資產負債表和回購活動，所有這些都源於蘋果全球龐大的用戶群。目前關於關稅的不確定性使得市場情緒變得非常負面，蘋果 VIX 指數 (衡量蘋果股價未來波動的市場預測指數) 已經飆升至自 2020 年 9 月以來新高。

儘管如此，許多分析師仍對蘋果的前景保持正面評價，尤其是在歷史性拋售之後。根據平均分析師的目標價格，市場預期蘋果股價在未來 12 個月內有 33% 的上漲潛力，這是兩年來最高的預期回報。與此同時，蘋果的 14 日相對強弱指數已降至 23 以下，為過去十年來的最低點，並低於一般認為的超賣區間 30 點。

Ami 資本管理公司投資組合經理 Andrew Zamfotis 表示：「現在泡沫已經被擠出，我認為蘋果看起來很有吸引力。儘管仍有不少不確定性，但考慮到這次拋售已經反映很多風險，我認為股價應該會趨於穩定。」

當然，關稅問題依然是影響蘋果股價的核心因素。如果蘋果能夠像川普任期內那樣豁免關稅，股價可能會迎來大幅反彈。然而，如果關稅持續存在或進一步加徵，則可能會引發「經濟大災難」，根據 Wedbush Securities 分析師艾夫斯 (Daniel Ives) 的說法，他已下調蘋果股價預期。

儘管如此，由於不確定性以及免稅豁免的可能性，分析師尚未對預測作出劇烈調整。根據彭博數據，蘋果 2025 年淨利潤預期在過去一周內下調了 0.4%，而營收預期的調整幅度較小。