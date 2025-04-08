〈美股早盤〉關稅談判希望提振 道指強彈逾1千點

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-08 21:42

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美股主要指數周二 (8 日) 開盤大幅走高，關稅市場動盪略有緩解，原因是投資人期待美國達成貿易協議，逐步降低關稅。自上周以來，美國股市遭遇重創，數兆美元資金蒸發。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 1 千點或近 2.9%，那斯達克綜合指數漲近 480 點或近 3.0%，標普 500 指數漲近 2.9%，費城半導體指數也漲近 3.6%。

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在自 2020 年以來最大的三天暴跌後，全球股市回升，華爾街市場顯示出回穩跡象。投資人將焦點集中在美國貿易談判的可能性上，對市場情緒產生正面影響。

美國股指期貨上漲超過 2%，其中輝達 (NVDA-US) 盤前領漲「美股七雄」、蘋果 (AAPL-US) 股價回升約 1%，此前該公司股價在過去 3 個交易日下跌 19%。美國公債殖利率上升，美元則出現回落。

經歷多年間最劇烈的拋售後，投資人重新進入風險資產市場，部分人認為川普可能在貿易條件上放寬立場，特別是在日本推動貿易談判的情況下。此舉促使日經 225 指數大漲 6%。

儘管如此，市場的悲觀情緒仍然存在。貝萊德策略師於周一將美國股市評級從「增持」下調至「中性」，而高盛則表示，股市拋售可能轉變為持續的周期性熊市，因為衰退風險正在增加。

Brown Brothers Harriman 策略師 Elias Haddad 表示：「川普政府已表現出對貿易協議持開放態度，但美方不斷變化的關稅威脅和可能的報復措施對全球經濟構成了重大打擊。」他強調：「即便風險資產的反彈可能會帶來短期緩解，但其持續性仍然不確定。」

川普周一發表了一系列有關關稅的言論，但他並未明確表示在降低關稅方面有何具體要求，或是否願意提供任何減輕措施。他拒絕了歐盟提出的關於取消所有雙邊工業品貿易關稅的提案，並威脅對中國加徵 50% 的進口關稅。

PineBridge Investments 全球多資產部門負責人 Michael Kelly 表示：「市場已經反彈得非常快，現在是時候穩定下來，並觀察下一步的變化：關稅減少還是全球經濟衰退。」

投資人將聚焦美國即將進行的公債拍賣，看看市場需求是否出現裂痕。美國將發行三年期、十年期和三十年期公債。

歐洲的斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 上漲超過 2%，並突破五天的跌勢。香港和中國的基準股指也上漲，國有資金積極買入資產，中國央行則承諾提供貸款以幫助穩定市場。大宗商品市場方面，油價在經歷三天的下跌後回升，金價也有所上漲。

截至台北時間周二（8 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 2.24%，至每股 185.53 美元

蘋果股價的大幅下跌，反映出投資人對其應對美國總統川普對中國、越南和印度等國的關稅措施能力感到懷疑，這些國家都是蘋果供應鏈中至關重要的一環。自上周關稅宣布以來，蘋果股價已下跌 19%，這是自 2001 年以來最糟糕的三天跌幅。Ameriprise Advisor Services Inc. 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，很難評估蘋果的前景，這也是市場做出反應的原因。

超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 3.92%，至每股 86.92 美元

KeyBanc Capital Markets 發布的報告指出，該公司將超微的股票評等從「增持」(Overweight) 下調至「持平」(Sector Weight)，主要因為對其在中國市場的人工智慧 (AI) 業務可持續性以及與英特爾 (INTC-US) 之間可能引發的價格戰表示擔憂。

Walgreens(WBA-US) 早盤股價上漲 1.64%，至每股 10.89 美元

Walgreens 周二公布的第二財季獲利和收入超出預期，這家零售藥局巨頭受益於成本削減並準備私有化。該公司目前被 Sycamore Partners 私有化，交易金額約為 100 億美元，預計今年第 4 季完成。由於交易尚未完成，沃爾格林撤回 2025 財年業績預期。該公司 1 月時表示，預計全年調整後每股獲利在 1.4 至 1.8 美元間。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：