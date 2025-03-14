「小陽春」行情可期！上海中古屋三月上旬成交量近1.1萬套 叩關單月3萬套

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-14 10:50

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最新數據顯示，作為中國房市風向球的上海本月以來市場活躍度明顯提升，截至周二 (11 日) 中古屋成交 10066 套，年增 51%，有社區 10 天內成交 5 間房，甚至有房仲門市在禮拜天單日成交 10 間。

無論是中古屋的成交放量，還是新屋市場的結構性復甦，抑或土地市場的火熱競拍，都傳遞出市場信心修復的明確信號。

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上海 2 月中古屋成交 1.54 萬套，年增率 124%，且進入 3 月後中古屋熱度持續攀升，網上房地產數據顯示上周日 (9 日) 單日網簽約 1432 套，創「認房不認貸」政策後次高紀錄。

本月截至周三 (12 日) 為止，上海網簽量達 10873 套，日均成交量約 906 套，按此趨勢，3 月成交量有望突破 2.7 萬套，衝刺 3 萬套。

上海虹梅路宜山路路口附近一家品牌房仲表示，春節假期後，所在門市中古屋成交量不錯，部分房東有意提高開價。目前，中古屋成交週期一般在 1 到 2 個月，具體要看開價是否貼近市價，成交價較去年底有所抬升。

以浦東塘橋的微山三村為例，根據貝殼找房網數據顯示，本月社區成交一套建面約 54.4 平方公尺，成交總價約 393.5 萬人民幣，折合單價約每平方公尺人民幣 7 萬 2335 元。去年 8 月，同社區同面積段中古屋成交單價約 68934 元。相比之下，每平方公尺單價漲了約 3400 元。

價格的企穩回升進一步強化了市場信心，有仲介透露當下市場上的部分學區房出現競價成交現象，房東也陸續撤下「急售」標籤。

浦東新區御橋地鐵站附近房產仲介表示，有房東掛牌不到半個月就把賣出房了。現在只要掛牌價隨行就市，並且有誠意賣，很快就能成交。御橋板塊二手房成交一直比較穩定，尤其學區房進入交易旺季，所以最近的成交量表現不錯，但價格並沒有漲。

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾表示，本月以來，上海中古屋成交量和帶看量較春節假期前有顯著增長，意味著「小陽春」行情已至。

安居客也認為，「小陽春」行情基本確立，短期內市場信心與活躍度仍將維持高位。

至於新屋市場，截至周一 (10 日) 累計成交新屋約 2861 套，從成交情況來看，市場分化顯著。核心區豪宅依舊熱銷，每平方公尺均價 10.4 萬元的越秀蘇河和樾府開盤即售罄，單周網簽 147 套，虹口綠城沁香園二期、浦東前灘公館等高端項目觸發積分制，認購率超 196%，而郊區剛需盤面臨去化壓力，松江、青浦等遠郊區域庫存積壓，去化週期超 18 個月。

當前新屋市場依賴去年「9·29 新政」的餘溫，但政策工具箱已近見底，接下來或將推出定向寬鬆措施，如五大新城放開外地單身限購、郊區人才購房補貼等，以此啟動置換鏈條，而房價方面，土地市場的火熱為未來行情埋下伏筆。

今年以來，上海多幅地皮均溢價出讓，連傳統底價成交的近郊地塊也遭爭搶。奉賢新城地塊被龍湖以 16.5% 溢價競得，瑞虹新城地塊可售部分樓面價超過每平方公尺 12.2 萬人民幣。