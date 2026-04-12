鉅亨網編輯林羿君 2026-04-13 07:20

洛克斐勒資本管理公司董事長、知名投資人魯奇爾 · 夏爾馬 (Ruchir Sharma) 表示，即便美國經濟陷入困境，也別指望聯準會（Fed）會急於出手救市。

夏爾馬認為，聯準會在調降利率以刺激經濟成長方面顯然束手無策，原因在於即便高油價正威脅成長前景，但通膨已連續 60 個月高於 2% 的目標值，導致聯準會幾乎沒有放寬貨幣政策的空間。

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根據美國勞工統計局數據，今年 3 月通膨年增率由 2 月的 2.4% 攀升至 3.3%，這主要歸咎於能源成本高達 10.9% 的年增幅。事實上，自 2021 年初以來，通膨率就未曾回落至 2% 或更低水準。

夏爾馬指出，聯準會目前的貨幣政策立場與數年前大相逕庭。回顧疫情期間，聯準會曾透過激進降息來支撐經濟，這種市場俗稱「聯準會賣權（Fed put）」的托底機制恐怕已不復存在。

他在本週接受 CNN 採訪時強調，過去每當經濟出現些微衰退跡象，聯準會總會第一時間介入救援，但他預期這種情況在此次循環中將不會發生。

儘管隨後地緣政治緊張局勢稍有緩解，讓投資人重燃降息希望，但市場普遍預期聯準會將維持鷹派立場。根據芝商所 FedWatch 工具顯示，目前投資人預期今年會有更多降息舉動的機率僅約 29%，遠低於一個月前的 84%。

夏爾馬還表示，若油價衝擊持續，經濟同樣難以獲得財政政策支援。他提及所謂的「川普保護傘（Trump put）」，即政府在經濟受創時推出刺激措施提振成長，如今也面臨限制。