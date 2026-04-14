鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-14 14:30

中國房市近期迎來顯著回暖跡象，高盛發布最新報告預測，未來三年將出現較大幅度的成長，上海和深圳房市有望在今年底率先觸底，復甦節奏將比其他一線及二線城市提前半年至 24 個月。

高盛預估，在 2025 年底至 2028 年底的期間內，滬深兩地房價累計漲幅將達 15%。

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該投行認為，自 2024 年以來，中國土地投資效率的提升，以及實力雄厚的國企開發商現金利潤率與淨資產收益率的改善，正推動其估值從週期低點反彈，其中中國海外發展和招商蛇口等國企在滬深兩地的業務佔比較高，將直接受益於核心市價上漲與估值重估。

從市場實際成交數據來看，今年以來，北上深等地交易量出現大幅提升。

根據上海市房地產交易中心數據，在周日 (12 日) 為止一周，上海中古屋網簽成交量達 7342 套，其中上周六 (11 日) 單日網簽 1632 套，創近五年單日新高紀錄。若統計四月前 11 天，累計網簽 9037 套，較去年同期增加 2 千多套，全市上月累計網簽高達 31215 套，刷新近五年最高紀錄。

深圳市場同樣表現強勁，貝殼研究院監測數據顯示，四月第二周深圳中古屋簽約量年增 35%，較第一周成長 16%，若拉長至四月前 12 天，簽約量年增 34%，較上月同期成長 12%。

另據深圳市房仲協會數據，全市中古屋上月錄得 7225 套，月增 151%，創近一年新高。

北京房市也維持高檔運行，四月前 12 天新屋住宅網簽 3601 套，較三月同期大幅上升 344.01%，中古屋網簽 5536 套。

中國本輪房市回暖主要得益於政策端的持續驅動與剛需的集中釋放，今年首季中國各地共出台高達 175 次穩市場政策，例如上海發布的「滬七條」通過縮短社保年限、提高公積金貸款額度等措施有效降低購屋門檻，一線城市在土地端也全面收縮商品住宅供地計畫，旨在縮量提質來緩解庫存壓力，政策效果正持續顯現。

不過，也有市場分析提醒，在市場情緒高漲之際必須保持冷靜思考，相關部門應加強房市監管力道，規範開發商與仲介機構的行為，只有如此才能呵護好當前來之不易的成交氛圍與購屋者預期的回暖局面，促進房地產行業的長期穩定健康發展。