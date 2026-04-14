被抓兩年半！恒大集團許家印一審認罪 法律專家：數罪併罰後判無期徒刑機率高
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
中國廣東省深圳市中級人民法院在昨 (13) 日與今日一連兩天，對深圳市人民檢察院提起公訴的被告單位恒大集團有限公司非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、欺詐發行證券、違規披露重要資訊、單位行賄，被告單位恒大地產集團有限公司欺詐發行證券，被告人許家印非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、 違規披露重要資訊、職務侵佔、單位行賄一案進行了公開開庭審理。
庭審中，法庭主持控辯雙方圍繞指控的事實進行了法庭調查及法庭辯論，被告單位、許家印進行了最後陳述。 許家印當庭表示認罪悔罪。 法庭將擇期宣判。，這標誌著中國房地產行業史上最大規模債務危機正式進入司法審判階段。
許家印在 2023 年 9 月 28 日因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施，從被採取強制措施至本案開庭歷時約兩年半。
2024 年 3 月，中國最高人民檢察院指導廣東、北京等地檢察機關對「恒大系」案件 42 人審核起訴。
去年 3 月 8 日，中國最高檢進一步披露，許家印等 42 人因涉嫌金融詐騙、破壞金融管理秩序等罪名已被移送起訴。
法律界普遍認為，許家印被判死刑機率低。 因涉嫌欺詐發行證券罪、非法吸收公眾存款罪，數罪併罰被判無期徒刑機率很高。依據中國《刑法》相關規定，非法吸收公眾存款罪最高可判 15 年，欺詐發行證券罪最高刑期 15 年，挪用資金罪最高刑期 15 年，數罪併罰後總刑期若超過 35 年，最高可判處 25 年有期徒刑。
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