AI創富帶旺房市！舊金山3月房價年增18%至215萬美元創紀錄 公寓強漲27%至歷史次高

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 18:00

最新數據顯示，舊金山房市正被 AI 財富徹底點燃，3 月房屋價格中位數年增 18% 至創紀錄的 215 萬美元。

AI帶旺舊金山房市！3月房價年增18%至215萬美元創紀錄 公寓更強漲27%至歷史次高 (圖:shutterstock)

根據房地產經紀公司 Compass 最新報告，舊金山房市熱潮主要由 OpenAI、Anthropic 等 AI 新創企業創造的巨額財富所驅動，大量高薪人才湧入這座位於加州、土地供應緊俏的城市。

‌



報告指出，公寓價格同樣強勢上揚，漲幅達 27% 至 136 萬美元，僅略低於 2022 年 4 月創下的 137.5 萬美元歷史高點。

Compass 指出，市場競爭呈現白熱化，房屋平均成交價竟比掛牌價高出 23%，追平 2022 年 4 月的溢價紀錄。上月至少有 22 套房屋成交價超過 500 萬美元，另有 24 套公寓成交價突破 300 萬美元，雙雙刷新單月銷售紀錄。

Compass 首席市場分析師 Patrick Carlisle 表示，儘管地緣政治衝突引發利率上升與金融市場波動，但舊金山房市受惠於 AI 熱潮帶來的就業與財富增長，格局依舊極度火熱。

這種狂熱與全美房市形成鮮明對比。Zillow Group 數據顯示，全美房價上月僅小幅上漲 0.8%。