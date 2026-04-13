鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-13 08:42

20 多個小時，數輪會談，但美國和伊朗自 1979 年以來最高級別面對面談判，周日（12 日）在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德無果而終。

美國將立即封鎖伊朗海上交通。（圖：Shutterstock）

美軍中央司令部周日說，將根據總統命令於美東時間 13 日 10 時開始封鎖所有進出伊朗港口的海上交通。

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伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫表示，美國的唯一出路是贏得伊朗民族的信任，如果再次考驗伊朗的意志，將給美國一個更大的教訓。

在對立未緩解的背景下，美伊戰火會否重燃，甚至升級？專家認為，伊斯蘭馬巴德談判後，伊朗局勢發展有幾種可能。

●美伊維持停火和談判窗口

伊斯蘭馬巴德談判雖未取得突破，但並沒有立即崩盤。多家國際媒體解讀，率領美國代表團的副總統范斯在談判後的表態暗示，美國方案依然可以成為未來談判基礎，美伊潛在談判通道仍然敞開。

伊朗外交部發言人巴加埃也表示，外交永遠不會結束，伊朗與巴基斯坦等方的聯繫和磋商將繼續進行。

專家認為，美伊伊斯蘭馬巴德談判能夠實現，說明雙方在戰場消耗、國內壓力等因素下，均有外交談判意願。雙方達成的兩周停火共識理論上尚存，這也意味著談判窗口並未完全關閉。

以色列軍事專家羅恩 · 本 - 伊沙伊認為，美伊目前都面臨不小內外壓力，難以輕易放棄通過第三方斡旋或直接接觸等外交途徑繼續試探性磋商。

●雙方邊打邊談

伊斯蘭馬巴德談判再次暴露出美伊在眾多關鍵議題上的巨大立場差距。專家指出，美伊難以在短期內談出結果，但速戰速決的可能性也不大，更有可能出現邊打邊談的局面。

上海外國語大學教授王有勇認為，雙方也有可能進入「有限升級＋斷續談判」的狀態，相互要價，不排除美方再次使用極限施壓等手段。

●伊朗戰事大規模升級

有分析認為，這次談判讓美國鎩羽而歸，也意味著此前軍事手段無法達到令川普政府滿意的目的，不排除美國聯手以色列大規模升級衝突的可能。目前美國正大舉向中東增兵。

擺在川普政府面前的戰事升級選項可能有兩個：

一是大規模轟炸伊朗基礎設施。川普曾威脅摧毀伊朗每一座橋梁和發電站。但美國學者早已警告，空襲無法摧毀伊朗政權，而大規模攻擊伊朗基礎設施勢必引發伊朗強硬回擊，導致局勢沿著相互毀滅的階梯不斷升級。