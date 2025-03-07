美2月就業成長穩定但失業率上升 川普政策可能加劇勞動市場放緩

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-07 21:39

‌



美國 2 月就業成長保持穩定，而失業率則上升，顯示勞動市場在政府政策變動的影響下處於微妙的平衡中。

美國勞工統計局 (BLS) 周五 (7 日) 公布數據顯示，2 月非農就業新增 15.1 萬人，低於市場預期的 15.9 萬人，前值自 14.3 萬人大幅下修至 12.5 萬人。當月失業率意外升至 4.1%，創去年 11 月以來新高，高於市場預期與前值的 4.0%，另外平均時薪年增速度意外放緩。

‌



2 月非農新增就業人數穩定成長，不過略低分析師預期。(圖：ZeroHedge)

2 月非農就業報告：

非農新增就業報 15.1 萬人，預期 15.9 萬人，修正後前值 12.75 萬人

失業率報 4.1%，預期 4.0%，前值 4.0%

平均每周工時報 34.1 小時，預期 34.2 小時，前值 34.1 小時

平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 4.1%，修正後前值 3.9%

平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

勞動參與率報 62.4%，預期 62.5%，前值 62.6%

儘管就業成長穩定，失業率的上升則顯示出勞動市場疲態。報告顯示，越來越多的人長期失業，並且更多的人從事因經濟原因而轉為兼職的工作。與此同時，美國從事多重工作的美國人數達到近 890 萬的紀錄，這也反映勞動市場的壓力。

美 2 月失業率意外升至 4.1%，創下去年 11 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

分析師指出，這樣的數據提供美國勞動市場正在放緩的最新證據，尤其是隨著川普政府的政策不確定性增加，企業對未來的信心可能會減弱，並進一步影響其招聘計畫。美國的高通膨率以及消費者開始減少支出，也增添企業對未來經濟環境的擔憂。

聯準會 (Fed) 官員表示，希望看到更多證據表明通膨正在持續回落，才能考慮繼續降息。隨著川普政府政策的不確定性，預計在本月晚些時候召開的會議中，Fed 官員將選擇保持利率不變。

健康保健產業繼續領跑 聯邦政府增速創近一年新低

觀察報告細項，2 月健康保健行業繼續領跑，就業成長達到 52,000 人，金融活動產業成長 21,000 人，運輸與倉儲業則增加 18,000 人。社會援助產業也顯示成長，增加 11,000 人。

2 月健康保健行業繼續領跑，然而聯邦政府的就業則出現下降。(圖：ZeroHedge)

然而，聯邦政府的就業則出現下降，減少 10,000 人，這是近一年的最低成長速度，且聯邦政府部門的就業人數下降幅度達到自 2022 年 6 月以來的最大降幅。川普政府已經采取措施縮減政府工作人員，這可能會導致今年底之前有 50 萬公職人員失業。

其他方面，零售貿易產業的就業變化不大，減少 6,000 人，而食品和飲料零售商的就業減少 15,000 人，主要是由於罷工活動。

此外，川普政府對移民的限制措施，也可能進一步影響到近期的就業成長，特別是來自移民的勞動力。

勞動市場面臨的結構性變化

本月的就業報告表明勞動市場面臨的結構性變化。家庭調查數據顯示，就業人數下降近 60 萬，為一年來的最大跌幅，這表明更多的人長期失業，且在西班牙裔群體和未完成高中學業的人群中，失業情況尤為嚴重。由於許多美國人選擇轉為經濟原因的兼職工作，這使得在不完全就業率的衡量下，這一指標達到自 2021 年以來新高。

此外，勞動力參與率——即正在工作或尋找工作的人口比例——下降至兩年來新低，尤其是在男性群體中表現突出。25 至 54 歲的主力勞動力群體的參與率保持在 83.5%，顯示出經濟結構的變動。

經濟學家也在關注勞動力市場供需的變化如何影響薪資成長。根據報告，2 月的平均時薪成長 0.3%，比 1 月下修後的 0.4% 增長有所減少，按年來看成長 4.0%，低於市場預期的 4.1%，不過比 1 月修正後前值 3.9% 有所成長。

美 2 月平均時薪年增 4%，比 1 月有所成長。(圖：ZeroHedge)

專家看法

多位經濟學家表示，儘管 2 月就業成長未達預期，仍顯示出勞動市場的基本穩定。高盛的 Lindsay Rosner 表示，這份報告不如預期那麼糟糕，且儘管薪資增長有所放緩，勞動市場仍然顯示出一定的韌性。Vital Knowledge 的 Adam Crisafulli 則表示，儘管成長放緩，但並未改變他對經濟的整體看法，尤其是聯邦政府的不確定性和開支削減帶來的挑戰。

儘管如此，一些分析師如 Harris Financial Group 的 Jamie Cox 認為，勞動市場的放緩和政府支出削減將迫使 Fed 考慮降息。彭博經濟學家 Ira Jersey 則指出，這份報告對 Fed 或美國公債市場的影響有限，更多的調整可能會出現在下月的報告中。

有分析認為，考慮到川普政府政策帶來的高度不確定性，交易員仍預期 Fed 今年將降息約 75 個基點。

市場反應

2 月非農數據公布後，美股周五盤前主要指數期貨漲幅收窄，主要是對經濟成長放緩擔憂，以及對川普政府帶來的不確定性恐慌。隨後美股開盤漲跌互現，截稿前悉數走跌，道瓊工業指數跌逾 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 120 點或近 0.7%，標普 500 指數跌 0.5%，費城半導體指數漲近 0.2%。

根據芝商所 FedWatch 工具，交易員篤定認為 Fed 在 3 月底的貨幣政策會議中會維持利率不變，直到 6 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率才突破五成(如圖)，而 5 月降息 1 碼的機率僅略高四成。