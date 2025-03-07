面對貿易戰與停滯性通膨風險 Fed主席鮑爾將發表關鍵演說

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-07 19:34

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於美東時間周五 (8 日) 中午十二點半 (台灣時間周六凌晨一點半) 在芝加哥大學布斯商學院舉辦的年度貨幣政策論壇上發表演說，預料將討論美國經濟面臨的多重挑戰。儘管目前美國通膨有望逐步緩解，但鮑爾將面對一系列新興風險，包括貿易戰對價格的可能影響，以及美國民眾對未來通膨預期的變化。

鮑爾將有機會公開評估川普所施加的關稅對經濟的影響。川普的貿易政策，特別是對加拿大、墨西哥及中國的進口稅，可能會帶來通膨壓力的回升，並對企業及家庭行為產生深遠影響。儘管鮑爾曾經低估這些關稅對物價的短期影響，但隨著政策進一步擴展，這一立場可能難以維持。

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此外，鮑爾的演說也會涉及到與當前美國經濟狀況有關的問題，尤其是 Fed 在未來政策決策中可能面臨的艱難選擇。部分 Fed 成員已警告，當前經濟可能會出現停滯性通膨的風險，這要求 Fed 在維持通膨控制和促進經濟成長、就業之間做出艱難的平衡。

在鮑爾發表演說前 4 小時，2 月的美國就業報告將出爐，這將進一步幫助決策者判斷經濟是否仍處於所謂的「蜜月期」——即通膨降溫、失業率低的局面，還是經濟已經出現衰退的跡象。最近的報告顯示，川普政府下的聯邦政府裁員激增，且新失業救濟申請數量攀升，市場對未來經濟成長的預期也因此轉向保守。

儘管 2 月美股創下新高，但隨著川普宣布加徵關稅，股市出現急劇回落，且消費者支出在 1 月出現意外下降，許多美國零售商警告 2025 年將迎來疲弱的經濟狀況。儘管如此，許多經濟學家仍預計 2 月的就業增長穩健，失業率維持在 4.0% 附近。

目前市場普遍預期 Fed 將維持基準利率在 4.25% 至 4.50% 的範圍內，但鮑爾的演說以及即將公布的就業報告將進一步影響市場對未來利率走向的預期。

儘管投資者預期經濟放緩將使通膨壓力減少，並預測 Fed 將在今年降息 3 次，然而若關稅政策對價格的影響顯現，鮑爾及其他 Fed 官員可能會重新評估貨幣政策，特別是在美國民眾對未來通膨預期開始上升的情況下。