貿易戰風險升高 美元可能迎來逆襲

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-07 19:50

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路透周五 (7 日) 報導，美元近期受到美國經濟成長放緩的擔憂影響，跌幅約 5%，並跌至 4 個月以來的最低點。隨著川普政府推動貿易關稅政策，市場對美國經濟未來的預期愈發悲觀，投資人紛紛將資金轉向歐洲等成長潛力較大的市場。然而，仍有一部分投資人認為，儘管美元走弱，貿易戰仍有可能促使美元反彈。

根據期貨市場的數據，投資人對美元的淨多頭部位已經從 1 月的 9 年來最高點 35.2 億美元降至 15.3 億美元。這反映出市場對美國關稅政策帶來的負面影響有所擔憂，特別是關稅可能會提高企業和消費者的成本，打擊供應鏈並削弱貿易量。

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儘管如此，部分分析師認為美元仍有反彈空間，尤其是在關稅完全實施後。他們指出，關稅會提高外國商品的進口成本，從而減少對外國貨幣的需求，反而可能推升美元走強。這些分析師認為，美國經濟成長仍然相對強勁，且美元的利率相對較高，儘管近期表現不佳，但在全球動盪時期，美元依然被視為避險資產。

Amundi US 分析師 Paresh Upadhyaya 指出，儘管美元在短期內可能會走弱，但他並不認為美元市場已經形成看空態勢。他還提到，過去兩年，美元指數曾兩次下跌約 5%，但都在數月內反彈。因此，他認為，市場尚未完全定價美元可能從多國長期關稅中獲得的潛在上漲空間。

此外，ING 外匯策略師 Francesco Pesole 預計，歐元兌美元將最終回落至 1.02 美元，這意味著美元可能在未來一段時間內繼續強勢。

儘管川普對美元過強提出批評，並聲稱這會對美國企業不利，但隨著新一輪對墨西哥和加拿大的 25% 關稅生效、對中國商品的額外關稅也隨之推出，一些投資人仍認為，在貿易戰加劇的情況下，美元可能會出現反彈。