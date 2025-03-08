Fed理事鮑曼：疫情後中性利率上升 就業市場將成政策關鍵

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-08 00:30

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美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 在周五 (7 日) 芝加哥大學商學院舉辦的活動中表示，隨著美國經濟狀況的變化，尤其是新冠疫情後的結構性調整，Fed 可能需要更加留意勞動市場的變化，並考慮其對貨幣政策的影響。

中性利率上升

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鮑曼指出，從疫情爆發以來，美國的經濟中性利率 (即既不刺激也不限制經濟活動的利率水準) 可能已經上升。她解釋說，在疫情初期，低借貸成本和政府支持政策對美國經濟起到穩定作用，讓即便在 Fed 大幅提高利率的背景下，經濟活動依然保持強勁。她認為，這些因素可能導致所謂的「中性利率」(R-star)上升，即 Fed 需要設定更高的利率來保持經濟平衡。

鮑曼認為，隨著新技術的應用和商業創新，投資需求可能上升。這一現象，連同人口成長和缺乏有效的財政整合，表明美國經濟可能需要較高的利率來支持投資需求的成長。她強調，家庭儲蓄率的低迷也強化對高利率的需求。

當天在同一場活動中，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，目前並無證據顯示疫情後的通膨預期已經失控。他提到，儘管通膨衝擊的影響可能持續多年，但隨著時間推移，這些影響將逐漸減弱。

儘管如此，威廉斯也指出，隨著今年川普政府對美國貿易夥伴的進口關稅政策的影響，通膨可能會再次上升，但目前仍不需要改變貨幣政策。

就業市場影響

鮑曼提到，儘管 Fed 過去兩年主要專注於降低通膨，但隨著接近 2% 的通膨目標，未來勞動市場的變化將成為貨幣政策討論中的一個更大因素。她認為，勞動市場的健康狀況，特別是在美國失業率略有上升的背景下，對貨幣政策的影響將變得更加重要。

雖然鮑曼指出勞動市場數據的重要性，她也強調不應過度依賴這些數據，特別是因為這些數據通常會有大幅修正。她提到，隨著勞動市場變化的複雜性增加，對其進一步分析將成為未來貨幣政策討論的關鍵。

川普政策的不確定性

鮑曼還表示，她希望能夠更多了解川普政府政策的影響，特別是貿易政策和移民政策，並在這些領域出現更多清晰的經濟數據後再做出相應的政策調整。

她強調，儘管美國經濟正在面臨結構性變化，但 Fed 將繼續聚焦如何平衡通膨和經濟成長，並根據勞動市場和其他經濟指標作出政策調整。