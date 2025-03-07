川普將與加密貨幣大佬會晤 共商數位資產未來及法規革新

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-07 20:26

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加密貨幣產業菁英周五 (7 日) 將前往白宮參與首次舉行的加密貨幣高峰會，討論如何實現川普讓美國成為「世界加密貨幣之都」的願景。據了解，這次會議吸引多位加密界重要人物，包含 Strategy(MSTR-US)(前微策略) 執行長賽勒 (Michael Saylor)、羅賓漢 (HOOD-US) 執行長泰內夫 (Vlad Tenev)，以及 Chainlink(LINK-US) 創辦人納扎羅夫 (Sergey Nazarov) 等。會議將以政府對加密貨幣的規範以及「戰略比特幣儲備」為焦點進行討論。

川普在這次會議前宣布一項重要行政命令，旨在建立一個比特幣戰略儲備，這將以政府沒收的比特幣資產為基礎，並且不會給納稅人帶來任何額外的財政負擔。這一儲備將只包含比特幣，排除了其他如以太幣、XRP、Solana 和 Cardano 等幣種。儲備的資金來源將來自於政府徵收的比特幣資產，而不是納稅資金。這一舉措被視為美國首次將比特幣納入作為「戰略資產」的正式認可，並強化其全球金融領導地位。

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此外，羅賓漢執行長泰內夫則強調，區塊鏈技術能夠實現資本市場的數字化，並解決當前金融市場的障礙，特別是為一般投資人開放高成長機會。泰內夫提議改革當前的證券規定，使得更多非認證投資者可以進入私募市場，從而為更多人提供投資機會。

這次會議也反映出加密貨幣行業在政治上的日益影響力。加密產業為 2024 年美國選舉投入數百萬美元，並成功推動支持加密的候選人當選。這不僅讓加密貨幣在華府擁有更強的政治存在，也意味著未來會有更多的立法和政策利於加密市場的發展。川普家族也積極參與加密貨幣市場，並且推出自己的加密貨幣平台 World Liberty Financial，這引發了部分利益衝突的關注。

儘管如此，這一計劃仍面臨來自政界的反對聲音。麻州參議員華倫 (Elizabeth Warren) 對此提出提出不同意見，質疑川普的加密貨幣政策可能涉及利益衝突，並要求進一步披露白宮加密貨幣首席顧問塞克斯 (David Sacks) 的財務背景。儘管如此，塞克斯強調他在加入政府之前，已經將所有加密資產出售，並不會對政府的計畫產生個人利益。

此次會議象徵著加密貨幣產業與美國政府之間合作的開端，與會者對於未來能夠推動更加清晰和有效的加密貨幣監管充滿期待。這不僅涉及比特幣的戰略儲備，也包括未來可能出現的更多加密資產進入國家金融體系的計畫。

在會後，與會者將參加由 Coinbase 舉辦的非公開會議，並繼續深入討論如何促進加密貨幣產業的長期發展。阿姆斯壯認為，加密貨幣行業面臨的挑戰仍然巨大，但如果美國在這一領域領先，將對全球加密市場產生深遠影響。