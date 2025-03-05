美2月小非農僅新增7.7萬人 增速創去年7月以來最慢

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-05 21:24

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美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，今年 2 月民間企業就業人數經季節調整後增加 7.7 萬人，創去年 7 月以來最小增幅，遠低經濟學家預期的 14.1 萬人，也遠遠不及 1 月修正後的 18.6 萬人，加劇美國經濟成長放緩擔憂。

美 2 月小非農就業人數僅新增 7.7 萬，創去年 7 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

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ADP 報告顯示，服務業尤其受到影響，其中貿易、運輸、公共事業、教育和醫療行業的職位減少最為明顯。相比之下，製造業的就業成長較為強勁，新增 4.2 萬就業人數，是自 2022 年 10 月以來最大的增幅。

製造業的就業成長較為強勁，新增 4.2 萬就業人數，是自 2022 年 10 月以來最大的增幅。(圖：ZeroHedge)

該報告指出，小型企業 (員工不足 20 人的公司) 也出現了裁員，這反映出近期經濟不確定性和消費支出的放緩可能促使企業進行裁員或減少招聘。特別是在美國南部和西部，由於惡劣天氣的影響，就業市場出現了明顯下滑。

小型企業 (員工不足 20 人的公司) 也出現了裁員。(圖：ZeroHedge)

儘管如此，報告中的薪資成長顯示出一些正面跡象。2 月跳槽員工薪資增幅達 6.7%，而留在原工作崗位的員工薪資增速為 4.7%，但這樣的增長幅度相比於過去有所放緩。

調查顯示，2 月薪資增速為 4.7%，與 1 月持平。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，政策不確定性和消費者支出放緩可能導致上月裁員或招聘放緩。他說：「我們的數據，再加上其他近期指標，表明雇主在評估未來的經濟環境時，對招聘猶豫不決。」

此外，這些數據還顯示，儘管美國整體招聘放緩，但製造業的招聘卻有所增長，這一現象可能與川普政府對製造業信心的提振有關。相對而言，服務業的就業成長則出現了明顯的下滑。

雖然薪資增速有所放緩，但整體薪資成長依然存在通膨壓力，且與勞動市場的疲弱情況相符，這使得外界對美國經濟陷入「停滯性通膨」的擔憂加劇。

本周五 (7 日) 即將出爐的 2 月就業報告中，經濟學家預估將顯示包括政府職位在內的整體就業成長有所回升，然而由於報告數據是在川普政府進行裁員前收集的，因此可能未能完全反映近期的就業市場狀況。

這些數據與 ADP 的分析結合，顯示出美國就業市場的疲軟跡象，並且可能對未來的經濟預期產生影響。