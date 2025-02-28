美上周初領失業金人數超預期升至24.2萬 創今年以來新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-28 00:15

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美國勞工部 (DOL) 周四 (27 日) 公布的數據顯示，上周初領失業金人數大幅增加，創今年以來新高，雖然這並不意味著就業市場出現重大轉變，但也可能是長期穩固狀態出現裂痕的初步跡象。

(圖：ZeroHedge)

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截至 2 月 22 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24.2 萬人，遠超市場預期的 22.2 萬人，較修正後前值 22 萬人增加 2.2 萬人，4 周移動平均值報 22.4 萬人。

截至 2 月 15 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.2 萬人，低於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 186.7 萬人減少 5 千人，4 周移動平均值報 186.5 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管初領失業金數據是勞動市場健康狀況的即時指標，但波動性較大，可能會受到天氣、臨時裁員、州及假期等因素的影響。上周恰逢假期，並且多個州遭遇嚴重冬季風暴和極端寒冷天氣。

然而，考慮到川普政府正在削減美國政府部門的員工數量，這些數據的重要性有所增加。根據勞工部的報告，華盛頓特區初領失業金人數有所增加，但馬里蘭州和維吉尼亞州則顯示出相反的情況。這些州數據有其特殊性，且未來幾周才能進行正確比較。

根據 Pantheon Macroeconomics 的數據，馬斯克領導的政府效率部 (DOGE) 縮減勞動力的舉措下，上周初次申請失業金的人數可能只增加 5,000 人。整體而言，企業對工人的需求已經放緩，儘管全美範圍內的裁員仍然相對較低。

川普政府裁員的數據延後一周，且目前並未顯示出與前一周相比有明顯成長。美國經濟學家表示，政府裁員的影響不會立刻反映在數據中，可能需要一到兩周的時間才能完全顯現。

美國國家社會保險研究院 (National Academy of Social Insurance) 資深研究員 Michele Evermore 說：「這些解僱加起來可能是美國史上最大規模的裁員。經濟痛苦是會傳染的，所以聯邦裁員很可能會導致更多的經濟困難。」

裁員的間接影響可能更大

即使有數以萬計的政府員工可能被裁員，這一過程對美國勞動市場的影響也不會立刻顯現。許多被裁員的政府員工可能會先休帶薪假期，幾週甚至幾個月後才會正式成為失業者。

經濟學家認為，失業救濟金申請人數的增加可能不會立刻造成數據的劇烈變化，但如果失業者在找工作時遇到困難，將對整體經濟活動產生更深遠的影響。

2 月非農就業報告料將回溫

儘管目前的數據顯示出勞動市場的一些挑戰，但 2 月的就業報告預期將顯示出從 1 月的成長放緩中回升。經濟學家預估，2 月美國將新增 16 萬就業人數，比 1 月的 14.3 萬人有所增長。