美1月耐久財訂單成長3.1% 製造業復甦仍面臨挑戰

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-28 01:00

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美國 1 月耐久財訂單出現連續第三個月成長，原因是波音 (BA-US) 飛機的訂單激增。有分析指出，這波成長可能是企業在預期美國可能加徵關稅前，急於購買零件和物資所致，而並非經濟基本面出現明顯好轉。製造業仍面臨不確定的貿易政策環境，復甦前景依然渺茫。

具體來看，美國商務部周四 (27 日) 公布數據顯示，美國 1 月耐久財訂單月增率初值報 3.1%，高於經濟學家預期的 2%，較修正後前值 - 1.8% 大幅反彈。

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1 月所謂的核心耐用品訂單 (不包括軍事和運輸類別) 月增率初值成長 0.8%。這些訂單被視為企業投資的一個指標，也是經濟成長的重要來源。儘管如此，製造業仍在尋求走出持續兩年的低迷期，但由於美國政府不斷威脅加徵關稅，許多企業決策進入停滯狀態。

雖然 1 月整體耐久財訂單月增率初值強勁成長，然而去除運輸訂單後的數據顯示，1 月的耐久財訂單未變化，顯示出商業活動成長放緩。過去 12 個月內，這一指標僅成長 1.6%，相較於經濟繁榮時期兩到三倍的成長速度，顯示出製造業的疲軟。

儘管製造業在美國經濟中依然占有相當大的影響力，但其在經濟總體中的比例已經減少。去年年底，製造業的樂觀情緒曾有所回升，但隨著不確定因素增加，這股情緒已經逐漸消退。