全球對沖基金20強榜單出爐 去年收益創紀錄累積937億美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 12:10

‌



近年來，對沖基金的光彩稍顯暗淡，機構投資者更傾向於把資金投入私募信貸等華爾街新興熱門領域，以獲得可靠回報。然而，老牌對沖基金中最為成功的那些公司仍在為其有限合夥人投資者帶來穩定收益。肯 · 格里芬 (Ken Griffin) 的城堡投資 (Citadel) 在 2024 年再次實現了兩位數回報，依舊穩坐史上最賺錢對沖基金的寶座。

根據 LCH Investments 數據顯示，全球 20 大對沖基金在 2024 年累積創造了 937 億美元的收益，創下歷史紀錄。其中，城堡投資、德劭（D.E. Shaw）和千禧管理（Millennium Management）不僅在累計收益中位列前三，還包辦了 2024 年業績的前三名。城堡投資自 1990 年成立以來累計實現了 830 億美元的收益，穩居首位；德劭在 2024 年的淨收益約為 111 億美元，在單年收益排名中拔得頭籌。

‌



德劭的旗艦基金 Composite 在 2024 年實現了 18% 的淨回報率，其專注於宏觀交易的 Oculus 基金回報率達 36%。城堡的旗艦基金 Wellington 以及千禧管理均錄得 15% 的回報率。 LCH Investments 指出，2024 年 20 大管理公司資產加權收益率為 13.1%，遠超過 HFRI 資產加權綜合指數的 8.3%。

LCH Investments 主席里克 · 索弗在一份新聞稿中表示：「在大多數情況下，這些經理幾十年來一直在創造高於平均水平的業績，這體現出他們的卓越回報率具有持久性。」儘管普通投資者可能對這些高收益表現不以為意，因為標普 500 指數在 2023 年上漲 24% 後，2024 年又能上漲 23%，但該市場上漲

城堡投資、德劭和千禧是多策略公司，擁有數千名員工，分成多個交易團隊，專注於量化交易、宏觀和大眾商品等多種策略。儘管這些公司的策略受到嚴格保密，但展現了驚人的業績穩定性。 2022 年標普 500 指數下跌 19% 時，這三家公司依然實現了兩位數的正回報，而城堡投資自 1990 年以來的年化回報率約為 19.5%，平均每年比標普 500 高出八個百分點以上。

城堡投資在 2023 年從瑞 · 達利歐的橋水基金手中奪得 LCH Investments 年度榜單的榜首之位，橋水目前已降至第四位。 LCH Investments 也首次發布了一些費用總結數據，數據顯示，對沖基金經理人留給自己的收益幾乎與其為投資者創造的收益相當。自 1969 年以來，所有對沖基金總收益高達 3.7 兆美元，但淨收益僅為 1.9 兆美元，這意味著 48% 的總收益充當了高昂的管理費和績效費。

在 2024 年最頂尖的 20 家對沖基金中，19 家營運中的基金都至少創造了 12 億美元的收益。喬治 · 索羅斯在過去四十年間為投資者創造了 438 億美元的收益，總體排名仍居第八，但他在 2011 年關閉了自己的對沖基金，因此不再被逐年追踪。克里斯多福 · 霍恩和史蒂芬 · 曼德爾的選股型對沖基金表現出色，霍恩的基金在 2023 年收益達 130 億美元，2024 年又拿下 82 億美元。

另一家英國對沖基金 Marshall Wace 首次登榜，排名第 16 位，自成立以來累計收益達 295 億美元，2024 年收益為 45 億美元。 LCH Investments 估算，20 強對沖基金自成立以來，將總收益的 34% 作為費用收入囊中，總計約 4,500 億美元。至於這些基金創辦人的個人財富，截至去年 9 月，榜單上對沖基金創辦人的個人財富總額達到了 1,850 億美元，其中格里芬以 430 億美元位居榜首。

2024 年全球前 20 大對沖基金資訊

排名 基金名稱 累計收益（億美元） 2024 年淨收益（億美元） 2024 年回報率 (%) 主要策略 創始人 / 管理者 1 城堡投資 (Citadel) 830 94 15 多策略 肯 · 格里芬 (Ken Griffin) 2 德劭 (D.E. Shaw) - 111 18 宏觀交易 大衛 · 肖 (David Shaw) 3 千禧管理 (Millennium) - 94 15 多策略 伊斯雷爾 · 英格蘭德 (Israel Englander) 4 橋水基金 (Bridgewater) - - - 多策略 瑞 · 達利歐 (Ray Dalio) 5 - - - - - - 6 兒童投資基金 (Children’s Investment Fund) 495 82 - 選股 克里斯托弗 · 霍恩 (Christopher Hohn) 7 孤松資本 (Lone Pine Capital) - - - 選股 斯蒂芬 · 曼德爾 (Steve Mandel) 8 喬治 · 索羅斯基金 438 - - - 喬治 · 索羅斯 (George Soros) 9 Marshall Wace 295 45 - 選股 保羅 · 馬歇爾 (Paul Marshall) & 伊恩 · 韋斯 (Ian Wace) 10 - - - - - - ... ... ... ... ... ... ...

其他信息：

2024 年總收益：937 億美元（創歷史紀錄）

資產加權收益率：13.1%（超過 HFRI 的 8.3%）

費用情況：自 1969 年以來，所有對沖基金總收益高達 3.7 萬億美元，淨收益為 1.9 萬億美元。

頂尖基金的費用占比：20 強對沖基金自成立以來將總收益的 34% 作為費用收入，總計約 4500 億美元。

注：