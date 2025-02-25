路透：DeepSeek加速推出新AI模型R2 可能比原計畫5月更早發布

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-25 21:40

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路透周二 (25 日) 援引知情人士消息報導，中國人工智慧 (AI) 新創公司深度求索 (DeepSeek) 原本計劃在 5 月推出新一代 AI 模型「R2」，但現在該公司希望盡快推出。據了解，新模型在寫程式和多語言推理方面的能力有所提升。

DeepSeek 的成功可能會徹底改變 AI 行業。印度科技服務商 Zensar 營運長 Vijayasimha Alilughatta 表示，若 R2 模型問世，可能成為 AI 產業的重要轉捩點。這也可能引起美國政府的關注，因為 AI 領先地位已被確定為國家優先事項。隨著中國當局和多家企業積極將 DeepSeek 的模型整合到產品中，DeepSeek 可能進一步加強中國在 AI 領域的影響力。

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DeepSeek 的創始人梁文鋒曾透過其量化避險基金 High-Flyer 成為億萬富翁，該公司至今仍保持低調。DeepSeek 過去一直像一個研究實驗室，而非傳統的盈利企業，並且擺脫了中國高壓技術行業的傳統層級結構，專注於 AI 模型的突破。

知情人士表示，DeepSeek 的成功可歸功於 High-Flyer 長期在 AI 研究和計算能力上的大規模投資。這家公司在 2020 和 2021 年投資人民幣 12 億元，購置由約 10,000 個輝達 (NVDA-US)A100 晶片組成的兩個超級運算 AI 集群，這些運算資源用於訓練 AI 模型。

儘管 DeepSeek 在成立初期並未直接參與這些運算資源的運用，但其大量的運算資源引起中國證券監管機構的注意，並在 2022 年美國禁止對中國出口 A100 晶片後，DeepSeek 獲得了關鍵的計算資源。這些資源讓 DeepSeek 能夠吸引到中國頂尖的 AI 研究人才，進而進行大規模的實驗。

DeepSeek 的 AI 模型技術具有顯著的成本效益。公司採用 Mixture-of-Experts(MoE) 和 MLA 技術，這些方法大幅降低了院算成本，從而能夠以比 OpenAI 便宜 20 至 40 倍的價格提供相似的 AI 模型。

MoE 技術將 AI 模型分為不同的專業領域，並且只啟動與問題相關的領域，這樣能夠減少無效運算。MLA 技術則使得模型能夠同時處理一條資訊的不同方面，有助於更有效識別關鍵細節。

目前，DeepSeek 的成功迫使一些西方科技公司重新評估其 AI 策略。OpenAI 已經在近期調降價格，而 Google(GOOGL-US) 的 Gemini 也推出了折扣方案。DeepSeek 的出現讓 AI 領域的競爭更加激烈，未來市場將可能迎來更多的變革與挑戰。

據三位熟悉其薪酬政策的人士透露，DeepSeek 和 High-Flyer 以豐厚的薪酬聞名。在 High-Flyer，一名資深數據科學家的年薪常常達到人民幣 150 萬元，而競爭對手很少支付超過人民幣 80 萬元的薪資。