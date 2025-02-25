黃金礦業股走高 通膨與貿易戰推動資金湧入
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-25 19:40
彭博周二 (25 日) 報導，2025 年初，黃金礦業股因應通膨與地緣政治風險上升而強漲，推動分析師上調對黃金的前景預期。VanEck 黃金礦業 ETF(GDX-US)今年已漲約 20%，而其 56 檔成分股中有 52 檔上漲。相比之下，黃金價格上漲 12%、標普 500 指數僅上漲約 1.7%。這一變化象徵著近年來黃金礦業股通常表現遜色於黃金價格的情況發生改變。
分析師認為，一部分原因來自於投資者尋找其他方式來搭上黃金上漲的趨勢。黃金一直是抵禦通膨和政治動盪的熱門資產，近期黃金價格創下歷史新高。Sprott 資產管理公司 ETF 產品管理總監 Steven Schoffstall 表示，從 2014 年至今，黃金股的表現顯著不如黃金，但現在他們認為黃金和白銀的表現將進入一個持續的成長階段。
部分個股的表現超越 ETF 的表現。例如，紐蒙特黃金公司 (Newmont Corp.)(NEM-US) 股價上漲 18%，成為標普 500 原物料指數 (S&P 500 Materials Index) 中表現最佳的股票，而加拿大 SSR Mining Inc.(SSRM-US)股價漲幅接近 50%。貴金屬類股票也成為多倫多證券交易所綜合指數中表現最強的部分。
高盛 (GS-US) 策略師上周將黃金的價格目標調高至 3,100 美元，較當前價格高出約 5%，並將此歸因於全球央行大量買入黃金的因素，包括中國人民銀行在一月擴大黃金儲備。此外，全球央行自烏克蘭戰爭爆發以來幾乎加倍了黃金的購買量。
摩根大通 (JPM-US) 分析師 Bill Peterson 表示，川普對加拿大、墨西哥和中國的關稅加劇美國的貿易戰，並強化對黃金的看漲預期。美銀 (BAC-US) 的基金經理調查結果也顯示，黃金預計將成為 2025 年表現第二佳的資產，僅次於國際股票。
美國消費者對長期通膨的預期達到近三十年來的最高點，擔心關稅會導致物價上漲。
黃金股的需求也刺激新 ETF 推出，投資人正在尋找更多的投資選擇。多倫多的 Sprott 資產管理公司上周推出積極管理的黃金和白銀礦業 ETF，並迅速吸引散戶。此外，該公司還於一月推出被動管理的白銀礦業 ETF。
然而，如果美國的通膨顯示出降溫的跡象，或者烏克蘭衝突結束，或美國的關稅最終比預期的輕微，那麼黃金價格可能會面臨下行壓力。
Schoffstall 補充道：「大多數投資人都能從持有實物黃金或貴金屬股中受惠，因為這些產業在投資組合中的比例仍然偏低。」
例如，北美最大的黃金礦業公司 Newmont 的本益比約為 13 倍，而競爭對手 Barrick Gold 的本益比為 8.8 倍，均遠低於標普 500 指數的 27 倍本益比。
截稿前，4 月交割的黃金期貨價格下跌 0.31%，至每盎司 2,953.90 美元；黃金現貨價格下跌 0.38%，至每盎司 2,939.96 美元。
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