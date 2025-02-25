黃金礦業股走高 通膨與貿易戰推動資金湧入

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-25 19:40

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分析師認為，一部分原因來自於投資者尋找其他方式來搭上黃金上漲的趨勢。黃金一直是抵禦通膨和政治動盪的熱門資產，近期黃金價格創下歷史新高。Sprott 資產管理公司 ETF 產品管理總監 Steven Schoffstall 表示，從 2014 年至今，黃金股的表現顯著不如黃金，但現在他們認為黃金和白銀的表現將進入一個持續的成長階段。

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部分個股的表現超越 ETF 的表現。例如，紐蒙特黃金公司 (Newmont Corp.)(NEM-US) 股價上漲 18%，成為標普 500 原物料指數 (S&P 500 Materials Index) 中表現最佳的股票，而加拿大 SSR Mining Inc.(SSRM-US)股價漲幅接近 50%。貴金屬類股票也成為多倫多證券交易所綜合指數中表現最強的部分。

高盛 (GS-US) 策略師上周將黃金的價格目標調高至 3,100 美元，較當前價格高出約 5%，並將此歸因於全球央行大量買入黃金的因素，包括中國人民銀行在一月擴大黃金儲備。此外，全球央行自烏克蘭戰爭爆發以來幾乎加倍了黃金的購買量。

摩根大通 (JPM-US) 分析師 Bill Peterson 表示，川普對加拿大、墨西哥和中國的關稅加劇美國的貿易戰，並強化對黃金的看漲預期。美銀 (BAC-US) 的基金經理調查結果也顯示，黃金預計將成為 2025 年表現第二佳的資產，僅次於國際股票。

美國消費者對長期通膨的預期達到近三十年來的最高點，擔心關稅會導致物價上漲。

黃金股的需求也刺激新 ETF 推出，投資人正在尋找更多的投資選擇。多倫多的 Sprott 資產管理公司上周推出積極管理的黃金和白銀礦業 ETF，並迅速吸引散戶。此外，該公司還於一月推出被動管理的白銀礦業 ETF。

儘管如此，黃金和白銀股的支持者指出，儘管近期已經上漲，但許多黃金礦業股仍然相對便宜，遠低於大盤股的估值水準。

Schoffstall 補充道：「大多數投資人都能從持有實物黃金或貴金屬股中受惠，因為這些產業在投資組合中的比例仍然偏低。」

例如，北美最大的黃金礦業公司 Newmont 的本益比約為 13 倍，而競爭對手 Barrick Gold 的本益比為 8.8 倍，均遠低於標普 500 指數的 27 倍本益比。