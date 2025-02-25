殼牌估到2040年LNG需求增60% 亞洲市場為主要推動力

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-25 20:30

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根據路透報導，石油巨擘殼牌 (SHEL-US) 周二 (25 日) 在一份報告中指出，全球液化天然氣 (LNG) 需求預估在未來二十年內將大幅成長，到 2040 年全球 LNG 需求將增加 60%。該成長主要受到亞洲經濟發展、減碳需求以及天然氣作為乾淨能源的轉型推動。根據殼牌的預測，全球 LNG 需求將達到 630 至 718 萬公噸，顯著高於去年預期的 625 至 685 萬公噸，顯示需求成長的速度加快。

亞洲市場需求成長顯著

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報告指出，亞洲尤其是中國與印度將成為全球 LNG 需求成長的主要驅動力。中國作為全球最大的 LNG 進口國，未來幾年將繼續增加 LNG 進口量並擴充相關基礎設施。2024 年，中國的 LNG 進口量達到 7665 萬公噸，占天然氣進口的大部分。儘管中美貿易摩擦可能對需求成長帶來挑戰，預計中國的需求將繼續增加，特別是在能源轉型與減排的背景下。

印度的 LNG 需求成長同樣迅速。根據國際能源總署 (IEA) 的預測，印度的天然氣消費量將在 2030 年之前增加 60%，迫使其 LNG 進口需求翻倍。由於印度國內天然氣產量成長緩慢，無法滿足需求增加，該國將越來越依賴進口 LNG 來彌補缺口。

供應挑戰與美國主導全球市場

儘管需求成長迅速，LNG 供應端卻面臨諸多挑戰。殼牌指出，儘管預計到 2030 年全球市場將新增超過 1.7 億公噸的 LNG 供應，但由於地緣政治、勞動力短缺及供應鏈瓶頸等問題，部分 LNG 計畫的進展已經延遲。這讓 2024 年全球 LNG 交易量的成長僅 200 萬公噸，為近十年來最小的年增幅。

分析人士預測，美國和卡塔將成為全球 LNG 市場的主導力量，預計到 2030 年，美國的 LNG 出口將達到 1.8 億公噸，占全球市場的三分之一。而卡塔的北部氣田擴建計畫預料於 2026 年投入使用，這將進一步鞏固美國和卡塔的市場占比。兩國的 LNG 供應將共同占據全球市場的 60%，成為未來幾年 LNG 市場的主導力量。

千里達與委內瑞拉合作計畫

除了亞洲市場的需求成長外，千里達 (Trinidad) 和委內瑞拉的能源合作也將成為全球 LNG 市場的一個關鍵因素。據悉，千里達和托巴哥 (Tobago) 計劃向美國政府請求延長殼牌與該國國家天然氣公司 (NGC) 在委內瑞拉的「龍」(Dragon)天然氣計畫許可證。該許可證最初於 2023 年授予，旨在豁免美國對委內瑞拉的制裁，並支持殼牌和 NGC 的合作，開發位於委內瑞拉海岸的天然氣田，為千里達提供天然氣。

這一專案計劃於 2027 年開始生產，將對千里達的 LNG 和石化產業產生重要影響，幫助該國提升能源產能，同時也為委內瑞拉提供急需的現金流。儘管面臨美國對委內瑞拉能源產業的制裁，殼牌和 NGC 仍積極推動該項目，並已完成對「龍」氣田的勘探，確認該區域擁有至少 42 兆立方英尺的天然氣儲量。

展望未來

隨著全球 LNG 需求的快速成長，特別是來自亞洲的需求，LNG 市場的格局正面臨重大變化。美國和卡塔的 LNG 供應將主導全球市場，但地緣政治、供應鏈瓶頸及制裁風險等挑戰仍然存在，可能影響一些關鍵計畫的發展。千里達與委內瑞拉的合作計畫在這一背景下進行，並為全球能源市場帶來新的契機。