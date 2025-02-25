〈財報〉家得寶上季業績超預期 全年財測卻不理想

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-25 21:10

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美國最大居家裝修零售商家得寶 (Home Depot) 周二 (25 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第四季與全年財報，儘管該季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，關鍵指標同店銷售額也表現亮眼，還宣布調高配息，然而該公司預料今年消費者對居家裝修支出方面保持謹慎態度，全年財測黯淡，影響投資人信心，盤前股價一度跌逾 2%，隨後轉漲。

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展望未來，家得寶預估 2025 會計年度 (本會計年度) 經調整後每股獲利下滑 2% 至 15.24 美元，低於分析師預估的 15.65 美元；全年營收估成長約 2.8%、同店銷售額成長約 1%，均較分析師預估的 2.9% 與 1.7% 遜色。

家得寶執行長德克 (Ted Decker) 在財報中指出，不確定的宏觀經濟狀況和較高的利率環境影響家居裝修需求。分析指出，本會計年度財測讓這家美國最大家居裝修零售商上季亮眼表現蒙上陰影，並影響盤前股價走跌。

家得寶財務長麥克菲爾 (Richard McPhail) 受訪時表示：我們現在所處的時期，客戶開始將利率環境視為新常態，他們的心態將如何轉變仍有待觀察。」他也說，雖然為時過早，但房市活動有所回升，消費者正在利用房屋淨值進行借貸，不過很難預測市場將反彈到何種程度。

根據財報，家得寶第四季 (截至今年 2/2) 營收年增 14.1% 至 397 億美元，高於分析師預估的 392 美元，該季同店銷售額成長 0.8%，優於分析師預估的下滑 0.2%。

圖：家得寶財報

獲利方面，該公司上季淨利報 30.3 億美元，合每股 3.02 美元，優於去年同期的 28 億美元或每股獲利 2.82 美元；經調整後每股獲利報 3.13 美元，高於分析師預估的 3.04 美元。

按 2024 會計年度來看，全年營收成長 4.5% 至 1,595 億美元、同店銷售額下滑 1.8%；全年淨利報 148 億美元、稀釋後每股獲利報 14.91 美元，比 2023 會計年度淨利 151 億美元、稀釋後每股獲利 15.11 美元遜色；全年經調整後每股獲利報 15.24 美元，2023 會計年度則為 15.25 美元。