〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人靜待最新經濟數據出爐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-21 22:43

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美股主要指數周五 (21 日) 開盤漲跌互現，前一交易日由於沃爾瑪 (WMT-US) 悲觀財報打擊市場信心。投資人靜待稍後美國 2 月 Markit 製造業採購經理人指數 (PMI) 指數初值出爐，從中推敲聯準會 (Fed) 可能的下一步動作。

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美股開盤前主要指數期貨小幅上漲，其中那斯達克 100 期貨上漲約 0.3%、中概股也走揚，主要是阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 強勁財報帶動，推升市場對人工智慧 (AI) 樂觀情緒。然而，由於數位支付公司 Block Inc.(XYZ-US)、軟體公司 Akamai Technologies Inc.(AKAM-US)以及電動車製造商 Rivian Automotive Inc.(RIVN-US)發布疲弱的業績指引，盤前漲幅受到限制，標普 500 期貨保持平穩。

儘管如此，美股今年的表現相對落後於歐洲和亞洲市場。美銀 (BAC-US) 策略師 Michael Hartnett 重申對全球股票的偏好，認為德國、中國、日本和南韓等市場在企業活動回升的背景下更具吸引力。摩根大通 (JPM-US) 策略師也指出，美國企業 2025 年獲利預期相對保守。

歐洲市場方面，斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 上漲 0.6%，有望實現連續第九周的上漲，受到穩健利潤和對烏克蘭和平談判的樂觀情緒提振。此前，中國科技股強勁反彈，阿里巴巴股價飆升 14%，達到自 2022 年以來的最高點。

歐洲股市在 2 月 19 日當周吸引約 40 億美元的資金流入，是自 2022 年 2 月以來的最大單周資金流入。

交易員們目前聚焦德國周末的大選，希望結果能讓保守派領袖組成政府並推動經濟改革，並放寬借貸規則。市場人士表示，若歐洲最大經濟體能增加國防支出，可能有助於穩定因美國加強與俄羅斯關係而受到動盪的市場。

與此同時，歐元兌美元貶值 0.3%。根據採購經理指數 (PMI) 數據，2 月歐元區商業活動幾乎沒有成長，加劇市場對歐洲經濟停滯的擔憂。美元上漲，投資人等待美國 PMI 數據，預估綜合指數為 53.2，略低於 1 月的數字。

截至台北時間周五（21 日）22 時許：

焦點個股：

美超微 (SMCI-US) 早盤股價上漲 4.23%，至每股 61.78 美元

美超微今年股價已漲逾 90%，但其股價的下一波漲勢將取決於是否能繼續在那斯達克交易所上市。該公司面臨要在 2 月 25 日的最後期限，提交所有延遲給出的財報，好符合規定並維持在那斯達克上市的資格，這一最後期限給股價帶來一定的壓力。根據 Wedbush 分析師 Matt Bryson 的說法，市場的普遍預期是，所有財報最終會提交，因此「這一預期已經在股價中體現」。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.52%，至每股 140.74 美元

輝達 (Nvidia) 下周公布的財報可能會左右美股的走向。LSEG 數據顯示，預計輝達將於 2 月 26 日公布的第四季獲利為 208.9 億美元，得益於營收較上年同期成長約 72%。所有人的目光都將集中在輝達為其晶片提供的供需財測上，以證明其高昂的估值以及該行業的前景。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.66%，至每股 352.05 美元

特斯拉周五表示，該公司將在美國召回近 38 萬輛車，因為動力轉向輔助系統故障，這可能會在轉向時增加阻力，尤其是在低速時，從而增加碰撞的風險，將透過線上軟體更新。特斯拉表示，一些執行舊版軟體的 2023 年 Model 3 轎車和 Model Y 跨界車可能會出現電壓超載熄火，導致印刷電路板上的馬達驅動組件受損。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 初值預期 51.5，前值 51.2

美國 2 月 Markit 服務業 PMI 初值預期 53.0，前值 52.9

美國 2 月 Markit 綜合 PMI 前值 52.9

美國 2 月密大消費者信心指值預期 67.8，前值 67.8

華爾街分析：