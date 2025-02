〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人靜待最新經濟數據出爐

‌



美股開盤前主要指數期貨小幅上漲,其中那斯達克 100 期貨上漲約 0.3%、中概股也走揚,主要是阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 強勁財報帶動,推升市場對人工智慧 (AI) 樂觀情緒。然而,由於數位支付公司 Block Inc.(XYZ-US)、軟體公司 Akamai Technologies Inc.(AKAM-US)以及電動車製造商 Rivian Automotive Inc.(RIVN-US)發布疲弱的業績指引,盤前漲幅受到限制,標普 500 期貨保持平穩。