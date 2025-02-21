美超微股價能否重返榮耀？期限前提交財報成關鍵

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-21 20:29

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美超微今年股價已漲逾 90%，但其股價的下一波漲勢將取決於是否能繼續在那斯達克交易所上市。該公司面臨要在 2 月 25 日的最後期限，提交所有延遲給出的財報，好符合規定並維持在那斯達克上市的資格，這一最後期限給股價帶來一定的壓力。

根據 Wedbush 分析師 Matt Bryson 的說法，市場的普遍預期是，所有財報最終會提交，因此「這一預期已經在股價中體現」。自去年 11 月公司宣布聘請新審計師並計劃符合那斯達克要求後，股價開始上漲。

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美超微上周證實，公司仍在「努力」提交這些財務報告，並相信能夠在截止日期前完成。然而，儘管股價有所回升，目前股價仍低於去年 3 月的高點約 50%，當時該公司因人工智慧 (AI) 的熱潮而股價大漲。

對美超微來說，若成功恢復合規，可能有助於股價回穩，並從去年以來由於會計問題和財報公布延遲所造成的波動中恢復過來。

去年 8 月，著名的做空機構興登堡研究 (Hindenburg Research) 發布一份報告，該報告引發美國司法部對美超微的調查。該公司在同月未能按時提交年度財務報告，並在兩個月後，會計師事務所安永 (Ernst & Young) 因為對透明度和治理問題的擔憂而辭去了審計職位。

股價可能有上漲空間 但仍需解決一些問題

儘管如此，美超微的銷售預期仍然令市場保持關注。該公司上周表示，預估截至 2026 年 6 月的財政年度銷售將達到 400 億美元，遠超市場分析師預估的約 310 億美元。這一預期幫助股價上漲，即使短期內的財報表現低於預期。

然而，根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Woo Jin Ho 的說法，美超微仍需證明其執行力，即使 2026 年的銷售指引能在短期疲弱結果下提供緩衝。他說：「我們需要看到幾個季度業績符合預期，才能對公司未來的展望有更大的信心。」

市場持謹慎態度 一些分析師暫停給出股票評等

儘管美超微的長期前景仍然受到關注，但華爾街對其保持謹慎態度，目前分析師中有 5 個給予「買入」(Buy) 評等、6 個「持有」(Hold)、2 個「賣出」(Sell)。根據彭博數據，至少有 5 位分析師暫停對該公司股票評等直到合規。

即便美超微未能恢復那斯達克上市資格，也不代表公司無法再次回到交易所。這一情況讓人想起 2019 年，當時由於未能按時提交 10-K 報告及數份單季財報，美超微的股票被從那斯達克摘牌。後來公司於 2020 年重新獲得那斯達克上市資格，並在同年支付了 1,750 萬美元的罰金，解決了美國證券交易委員會 (SEC) 對其會計問題的調查。