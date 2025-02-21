川普關稅戰壓垮美國中小企業 成本飆升無處可躲

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-21 20:04

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彭博周五 (21 日) 報導，隨著川普政府加強對中國及其他國家的關稅政策，美國中小企業正面臨前所未有的挑戰。雖然大企業同樣受到影響，但中小企業的困境尤為突出。這些公司通常缺乏像大企業那樣的能力來吸收額外成本或享有特殊待遇，對他們來說，如何應對不斷上漲的進口成本將直接影響到他們的生死存亡。

中小企業無力承擔額外成本

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例如，佛羅里達州的 Basic Fun 公司專門設計和銷售玩具，如 Care Bear 和 Tonka 卡車。該公司曾在川普第一任期的關稅政策中幸免於難，因為當時的關稅主要集中在材料和機械產品上。

然而，隨著川普第二任期推出新的 10% 中國商品關稅，Basic Fun 的成本大幅上升。該公司只能選擇吸收這些成本，這可能會消耗掉其三分之一的利潤。若未來沒有達成貿易協議，Basic Fun 可能不得不向供應商施壓，要求降低價格或在假期來臨之前調高價格。

與 Basic Fun 的情況相似，位於伊利諾伊州羅克福德 (Rockford) 的 Field Fastener 公司也不得不面對關稅帶來的壓力。這家公司銷售的螺栓、螺絲等組件，大部分來自中國和台灣，並被廣泛應用於日常生活中。

該公司執行長 Jim Derry 表示，隨著關稅的增加，他們無法再繼續吸收這些成本，只能將價格上漲的壓力轉嫁給顧客。

然而，對於像 Pervaiz Lodhie 經營的 LEDtronics 這類小公司來說，這並非易事。儘管擁有一些忠實顧客，但 Lodhie 指出，有些顧客不會容忍價格上漲，這可能導致他們失去長期合作的客戶。

投資不確定性、供應鏈調整不易

關稅政策的不確定性同樣對企業的投資計畫帶來了嚴重影響。川普的貿易政策旨在促使企業在美國本土建立更多工廠並創造就業機會，但由於關稅使得企業無法預測進口成本，許多小企業選擇將擴張計畫擱置。

位於佛羅里達的 Sanitube 公司專注於生產不銹鋼管材和閥門，並已暫停擴展計劃，因為他們無法預測關稅會對未來的生產成本產生何種影響。這些不確定性使得許多小企業不敢輕易投入資金進行擴展。

此外，川普的貿易政策對小企業的另一大挑戰是缺乏調整供應鏈的能力。小企業往往無法像大企業那樣快速轉移供應商或調整生產基地以應對關稅帶來的影響。位於紐約的 Poly Craft Industries 公司就是一個例子。

該公司專門生產包裝材料，並且使用來自中國等國家的原材料。雖然該公司在面對 10% 關稅上調時可能會考慮選擇其他來源，但執行長 Darren Klein 指出，這樣的改變不僅需要時間，還需要額外的資金。這使得小企業在應對關稅方面處於更加被動的地位。

難以承受的政策負擔與小企業的生死存亡

根據前美國貿易代表辦公室的高級顧問雷明 (Claire Reade) 的說法，對於小企業來說，調整供應鏈的困難讓他們往往無法輕易避免關稅帶來的成本壓力。

小企業缺乏大企業擁有的資金和政治遊說能力，使得他們在貿易政策的變動中更加脆弱。儘管一些大企業能夠利用關稅豁免或重新規劃供應鏈來減少損失，但中小企業卻面臨著更大的風險和成本。

面對日益加劇的貿易戰，一些小企業嘗試提前進口商品，以避開即將施行的關稅。例如，位於愛達荷州的 The Mighty Microgreen 公司專門銷售室內種植套組，該公司擁有充足的庫存，從而避免新 10% 關稅對其業務的影響。然而，並非所有小企業都能夠提前儲備足夠的庫存，這使得它們在面對價格上漲時，仍然存在很大的風險。

川普貿易政策帶來的兩難處境

儘管川普的貿易政策旨在復興美國製造業，但中小企業卻面臨著巨大的壓力。它們在應對關稅上漲和不確定的投資環境方面，缺乏像大企業那樣的資金和靈活性。