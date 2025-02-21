福特與Rivian相繼召回數十萬輛車 因安全隱患增加事故風險

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-21 19:33

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美國兩大車企福特 (F-US) 與 Rivian(RIVN-US) 周五 (21 日) 相繼宣布召回數十萬輛車，原因是可能影響車輛安全的問題。福特汽車召回逾 24 萬輛汽車，而 Rivian 則召回超過 1.7 萬輛車，兩家公司均受美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 監管部門指導。

福特此次召回涉及 2020 至 2021 年款的 Ford Explorer 和 Aviator 兩款車型，共計 240,510 輛。問題出在座椅安全帶扣件的固定螺栓可能未牢固安裝，增加了安全帶在碰撞事故中無法正常保護乘客的風險。為了解決此問題，福特將安排經銷商檢查這些螺栓，並在需要時更換相關零部件。

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與此同時，Rivian 也因為頭燈故障問題召回了 17,260 輛電動車，該問題可能影響車輛的近光燈 (headlight low beam) 在寒冷天氣啟動時無法啟動，從而降低能見度，增加車禍風險。此次召回涉及 2025 年款的 R1S SUV 和 R1T 皮卡車型，Rivian 將免費更換頭燈控制模組以解決這一問題。儘管該公司未立即回應媒體的置評請求，但 NHTSA 已確認該召回計畫。