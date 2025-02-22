美2月長期通膨預期創30年新高 消費者信心指數下滑

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-22 01:00

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美國密西根大學周五 (21 日) 公布最終調查顯示，消費者對長期通膨預期升至自 1995 年以來新高，原因是擔心川普的關稅政策將導致物價上漲。

美 2 月長期通膨預期創 30 年新高 (圖：ZeroHedge)

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具體來看，消費者對未來 3 至 5 年通膨預期終值升至 3.5%，遠超市場預期與初值的 3.3%，也高於 1 月前值 3.2%；未來 1 年通膨預期終值維持在 4.3%，符合市場預期，不過高於 1 月前值 3.3%。

由於通膨預期的上升，消費者 2 月信心指數終值從 1 月的 71.7 下降至 64.7，低於分析師預期與初值 67.8。信心指數的 5 個構成項目全部下滑，其中大宗商品的購買情況下降最為顯著。此外，調查中超過一半的消費者預估明年失業率將上升，這一比例為 2020 年以來最大。

消費者 2 月信心指數終值從 1 月的 71.7 下降至 64.7，低於分析師預期與初值 67.8。(圖：ZeroHedge)

通膨預期的上升與貿易戰的前景密切相關，讓美國消費者對價格預期加重。由於此類不確定性，消費者情緒有所下降，並部分抵消川普當選總統後出現的樂觀情緒。此前，對於通膨放緩的期望曾推動消費者信心的上升。

值得注意的是，長期通膨預期已經超過新冠疫情前的兩年水準並透露出顯著的不確定性，特別是面對新政府政策變動的情況。對於關稅及其對消費者價格的潛在影響，這種不確定性可能會影響到聯準會 (Fed) 的利率政策。Fed 官員已表示，在通膨進展停滯後，將不急於進一步降息。

密西根大學調查的負責人 Joanne Hsu 表示：「如果消費者繼續增加消費以應對預期的價格上漲，那麼更高的通膨預期可能會變成自我實現的預言。」

經濟學家也預計通膨將升溫。根據彭博調查，分析師對 Fed 偏好的通膨指標預測上調，這表明經濟界對通膨前景的擔憂加劇。

除此之外，2 月的商業活動數據顯示美國經濟放緩，服務業拖累整體成長。與此同時，2 月現有住宅銷售自去年 9 月以來首次下降，顯示高房貸利率和房價上漲給春季售房季節展望蒙上陰影。