債市波動中優選投等債 00959B擬配0.05元年化配息率逾6%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-20 18:46
美國總統川普上任後新政策連發，日前宣布徵收「對等關稅」引發市場對通膨的擔憂，投資人擔心，若讓美國與貿易夥伴彼此徵收的關稅稅率相等，可能推升物價進而影響債券市場走勢，然而，美國 1 月的零售銷售數據低於預期，可能使聯準會再放寬利率政策。觀察公債表現，美國 10 年期公債殖利率上周五 (14 日) 來到 4.48%；而 2 年期公債殖利率為 4.26%，資金逐步轉向長期債券資產。
面對當前的市場挑戰與風險環境，投資等級債券相對低違約風險與穩定息收，正是現階段應對市場不確定性的最佳防禦屏障。大華投等美債 15Y+(00959B-TW)19 日公布最新的配息評價結果，本次每單位配發 0.05 元，推算年化配息率為 6.09%，除息日落在 3/7，收益發放日為 3/28。
觀察近一週債券 ETF 資金流向，投資等級債流入 122.73 億美元，非投資級債淨流出 3.18 億美元，顯示投資人對投資等級債券的需求明顯提升，尤其是同時具備穩定息收與資本增值潛力的產品，成為資金配置的重點對象。
大華投等美債 15Y+ 經理人郭勁甫表示，根據美國聯準會會議紀要，聯準會官員擔心川普關稅對美國通膨的影響，認為暫時不宜降息，換句話說，儘管需要一些時間，但 FOMC 仍希望在調整利率前，看到通膨能往 2% 靠攏。
然而，美國關稅調整恐帶動全球面臨通膨上揚，加上地緣政治風險，推升市場波動與不確定性。郭勁甫建議，此時布局債市除了從資產配置的角度考量外，也應著重息收，建議可優先選擇違約風險較低、信用評等較高的投資等級債券。
郭勁甫表示，00959B 以嚴謹的投資策略，聚焦於 15 年以上的美國境內優質投資等級債，並依市值加權，讓單一發行人權重上限 5%，單一產業權重上限 10%，做到有效分散風險。他指出，與非投資等級債相比，投資等級債信用風險更低、流動性更佳，即使在經濟下行或市場震盪時，也能相對保障資產，為投資人提供較穩定的利息收入。
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