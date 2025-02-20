債市波動中優選投等債 00959B擬配0.05元年化配息率逾6%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-20 18:46

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美國總統川普上任後新政策連發，日前宣布徵收「對等關稅」引發市場對通膨的擔憂，投資人擔心，若讓美國與貿易夥伴彼此徵收的關稅稅率相等，可能推升物價進而影響債券市場走勢，然而，美國 1 月的零售銷售數據低於預期，可能使聯準會再放寬利率政策。觀察公債表現，美國 10 年期公債殖利率上周五 (14 日) 來到 4.48%；而 2 年期公債殖利率為 4.26%，資金逐步轉向長期債券資產。

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觀察近一週債券 ETF 資金流向，投資等級債流入 122.73 億美元，非投資級債淨流出 3.18 億美元，顯示投資人對投資等級債券的需求明顯提升，尤其是同時具備穩定息收與資本增值潛力的產品，成為資金配置的重點對象。

大華投等美債 15Y+ 經理人郭勁甫表示，根據美國聯準會會議紀要，聯準會官員擔心川普關稅對美國通膨的影響，認為暫時不宜降息，換句話說，儘管需要一些時間，但 FOMC 仍希望在調整利率前，看到通膨能往 2% 靠攏。

然而，美國關稅調整恐帶動全球面臨通膨上揚，加上地緣政治風險，推升市場波動與不確定性。郭勁甫建議，此時布局債市除了從資產配置的角度考量外，也應著重息收，建議可優先選擇違約風險較低、信用評等較高的投資等級債券。