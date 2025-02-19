DeepSeek迎曙光 陸股ETF今年來前十強全賺 這2檔大漲雙位數

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-19 10:48

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隨著美國加徵中國關稅落地，陸股不確定性風險逐步釋放，市場轉而期待中國推出積極的宏觀政策，中國國家主席習近平近日高調見馬雲等中國科技圈大人物，以科技帶動未來經濟成長基調底定，增添陸股多頭信心，另一方面，DeepSeek 橫空出世，展示中國在 AI 產業鏈的競爭力，更成為陸股中長線漲升行情的新曙光，今年來績效前十強的中國 ETF 全面正報酬，冠亞軍更大賺雙位數，分別為台新 MSCI 中國 ETF(00703-TW)、中信中國 50(00752-TW)。

自 DeepSeek 問世後，全球 AI 的焦點從美國巨擘 Meta、Google 和 Microsoft 等公司重新聚焦回到中國相關公司，如騰訊、阿里巴巴及比亞迪等公司。騰訊今年以來上漲 18.23%、阿里巴巴上漲 45.40% 及比亞迪上漲 33.23%，這三檔港股掛牌的中國科技股公司，均為台新 MSCI 中國 ETF 的前 10 大成分股，合計占比將近 30%，是 00703 今年來績效大漲的主要動力。

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近期，Apple 傳出將與阿里巴巴合作替中國的 iPhone 開發 AI 功能，比亞迪也宣布將與 DeepSeek 合作開發自動駕駛技術，可以看到中國 AI 科技產業已獲得實質上的業績支持，而不是只有宣示意義。

展望陸股後市，台新 MSCI 中國 ETF 研究團隊表示，根據高盛最新報告，預計人工智慧的廣泛應用，將會使得中國企業的每股盈利在未來 10 年每年提高 2.5%，將 MSCI 中國指數的未來 12 個月的目標價，提升至 85 點，預計上漲空間為 16%。