〈焦點股〉陸股華麗翻身 中信00752、00753L績效突飛猛進

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-21 13:04

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陸港股市自蛇年開春以來上演絕地大反攻，尤其科技股漲勢凌厲，因而帶動國內發行的多檔相關 ETF 績效突飛猛進，其中，中信中國 50(00752-TW) 今 (21) 日市價狂漲超過 2%，最高來到 25.2 元，成為今天最熱的原型 ETF，而正向 2 倍槓桿型的中信中國 50 正 2(00753L-TW) 單日漲幅更高達 5%，最高來到 11.58 元，呈現量價齊揚。

根據 CMoney 統計，00752 近一月績效衝上 17.66%，00753L 更達 28.7%，在陸港股相關 ETF 中表現相對突出，獲得投資人青睞，尤其是槓桿型的 00753L，自開紅盤以來成交量逐步放大，2/17 單日爆出逾 11 萬張，今天截至午盤亦有 5.6 萬張，交投依舊熱絡。

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中信中國 50 經理人陳雯卿表示，中國新創公司 DeepSeek 發布開源 AI 模型，成為中國科技公司資產重估的催化劑，DeepSeek 的訓練方法有助於大幅降低訓練與推理的算力需求，有助於加速讓 AI 轉向應用端發展。

此外，市場傳出蘋果智慧型手機 iPhone 將與阿里巴巴合作，針對在中國銷售的 iPhone 開發 AI 新功能，也激勵阿里巴巴股價，近期表現相當亮眼。顯示 DeekSeek 引導市場重新評估中國科技股成長潛力與估值，外資如高盛等已調升陸股目標價，吸引海外資金回流陸港股，因此陸港股仍有表現空間。

而在政策面，中國政府延續「三穩」方針，就是穩房市、股市與內需，希望透過寬鬆的貨幣政策與擴大財政支出，強化內需來提振經濟。在中國政府全力作多下，預期科技、高股息與內需消費產業，將是陸港股未來的投資主軸。因此陸港股後市仍可期待，回檔可站在買方。