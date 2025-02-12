債券ETF續熱！今年至今規模再增700億元 00937B人氣最旺

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-12 12:01

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聯準會降息步調預期放緩，不過，近期金融市場受到川普關稅政策干擾引發股市震盪，債券的穩健特性成為市場資金避風港，連帶債券 ETF 買氣亦維持強勢，截至 11 日止，統計今年來整體原型債券 ETF 規模續增近 708 億元，類型來看以資產品質穩健、收益水準又較公債突出的投資級公司債 ETF 規模增加逾 400 億元最為吸金。

進一步分析今年來投資等級公司債 ETF 買氣概況，包含今年才募集與掛牌的 00980B 在內，規模與受益人數俱增的產品共計有 14 檔，其中以 00937B 規模增加 143.57 億元最多，也是整體債券 ETF 中買氣最旺的產品，且其受益人數增加與績效表現同樣表現突出。

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以今年來規模增加金額來看，第二名為 00725B，約增加 52 億元；第三名為 00950B，增加近 43 億元；此外，00777B、00761B 等均呈正成長。

群益 ESG 投等債 20+ ETF (00937B-TW) 經理人曾盈甄表示，全球經貿前景因關稅政策不確定性而更難評估，市場投資情緒也料受此牽動，加上聯準會降息步調可能趨緩，因此收益能力與資產品質並重為現階段在固定收益資產配置上主要訴求，其中投資等級債因資產品質良好，現階段殖利率仍具吸引力，仍有望持續吸引訴求穩健配置與收益來源之資金配置。

而結合 ESG 概念的長天期 BBB 級債兼具債信品質、收益優勢與 ESG 趨勢，且長天期債在降息空間仍在的環境下，受惠程度相對高，可做為投資人兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。

財富管理專家表示，00937B 能持續受到市場青睞，在於其產品設計符合投資人所需，其成分券為鎖定永續經營能力佳的 ESG 資優企業所發行之長天期 BBB 級公司債，資產品質無虞，且 BBB 級債也相對具有殖利率優勢，加上 00937B 掛牌以來配息政策力求穩健，也因此獲得投資人青睞。