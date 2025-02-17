債市買氣兩樣情！這檔債券ETF面臨下櫃清算
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-17 15:11
近年長天期美債及投等債 ETF 人氣強強滾，多檔規模屢創新高，但卻有 1 檔債券 ETF 面臨下櫃！復華投信今 (17) 日公告，旗下復華次順位金融債 (00790B-TW) 最新規模僅 0.34 億元，受益人 44 位，近 30 個交易日平均規模小於 1 億元，已達終止上櫃標準，將向主管機關提出下櫃申請。
復華投信公告指出，將依本基金信託契約第 25 條第 1 項規定向金管會提出終止本基金信託契約之申請。待金管會核准後，將依規辦理後續基金終止上櫃及清算程序。
根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，債券 ETF 受益人數來到 209 萬 9992 人，較前一周增加 9982 人。由於川普關稅政策近期不斷干擾金融市場，引發股市震盪，債市因而成為資金避風港，債券 ETF 連帶買氣暢旺。
截至 2/11 止，今年來整體原型債券 ETF 規模續增近 708 億元，並以美國為主要投資市場，除了公債商品外，資產品質穩健、收益水準突出的投資級公司債 ETF 也相當吸金。
然而，在資金排擠效應下，其他債券商品或是美國以外的債券市場相對黯然失色，淨資產價值不斷下滑，回顧 2024 年，共有 2 檔債券 ETF 下櫃，分別為新光美債 1-3(00831B)、元大中國債 3-5(00721B)。
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