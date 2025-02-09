本週操盤筆記：Fed主席鮑爾國會作證、美1月CPI數據、原油市場報告

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-09 21:50

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本週操盤筆記 (0210-0214)

1.Fed 主席鮑爾連兩日赴國會作證

Fed 主席鮑爾將於週二至週三赴國會作證並發表貨幣政策半年報告。日前 Fed 公布最新的半年度《國會貨幣政策報告》(Monetary Policy Report to Congress)，對當前經濟狀況持樂觀態度，但同時對金融體系的某些方面提出警告。

另外，上週就業市場數據齊發，根據美國勞工統計局 (BLS) 數據，就業市場放緩但健康，繼續推動經濟成長而不會造成通膨壓力，這也解釋為何 Fed 在去年 3 次降息後表示不急著進一步降低借貸成本。不過這份好壞參半的報告讓決策者有了等到 6 月再降息的理由。

Fed 傳聲筒 Nick Timiraos 撰文指出，雖然 1 月就業人數成長並不特別出彩，但失業率下降和薪資成長強勁意味著就業市場仍然穩健，這份報告並沒有替 Fed 爭取更大降息空間。

2. 美 1 月 CPI 數據

美國 1 月 CPI 將於本週三出爐，市場前預估整體增速可能不變，不過核心 CPI 會略有放緩，緊接著週四 (13 日) 生產者物價指數也將出爐，先前出爐的 ISM 製造業指數均顯示出價格指數攀升，意味著製造業方面的通膨升溫。

此外，影響通膨另一個重大因素是川普關稅政策。川普將宣布對多個國家實施對等關稅 (reciprocal tariff)。外媒形容，這是川普貿易戰的重大升級，不過川普沒有提到哪些國家將受影響，但暗示這將是一項廣泛的行動，也可能有助解決美國的預算問題。

根據路透援引知情人士消息報導，川普上週在白宮討論預算時，向共和黨議員透露他的計畫。川普和高級助手曾經表示，打算利用對外國進口商品徵收關稅，來彌補華府支付減稅措施的部分開支。分析指出，減稅措施可能會使美國債務間接增加數兆美元。

3. 原油市場報告