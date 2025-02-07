美1月非農新增就業人數超預期、失業率意外下滑 Fed降息會更有耐心

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-07 21:37

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美國 1 月就業數據變化和年度修正數據顯示，就業市場放緩但健康，繼續推動經濟成長而不會造成通膨壓力。這也有助解釋為何聯準會 (Fed) 在去年 3 次降息後表示不急著進一步降低借貸成本。如今這份好壞參半的報告讓決策者有了等到 6 月再降息的理由。

美國勞工統計局 (BLS) 周五 (7 日) 公布數據顯示，1 月非農就業新增 14.3 萬人，創 3 個月新低，遠低市場預期的 16.9 萬人，前值自 25.6 萬人大幅上修至 30.7 萬人。當月失業率意外降至 4.0%，低於市場預期與前值的 4.1%，另外平均時薪年增與月增速度均超出預期。

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1 月非農就業新增 14.3 萬人，創 3 個月新低。(圖：Zerohedge)

1 月非農就業報告：

非農新增就業報 14.3 萬人，預期 16.9 萬人，修正後前值 30.7 萬人

失業率報 4.0%，預期 4.1%，前值 4.1%

平均每周工時報 34.1 小時，預期 34.3 小時，前值 34.2 小時

平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 3.8%，修正後前值 4.1%

平均每小時薪資月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.3%

勞動參與率報 62.6%，預期 62.5%，前值 62.5%

進一步分析，2023 年 11 月的非農就業數字被上修了 49,000 人，從原來的 212,000 人增至 261,000 人。此外，2024 年 12 月的就業數據也增加了 51,000 人，讓 11 月和 12 月的就業數據總共比此前報告的高出 10 萬人。

(圖：Zerohedge)

觀察報告細項，1 月醫療保健新增 4.4 萬就業人數、零售貿易增加 3.4 萬、社會援助增加 2.2 萬、政府部門增加 3.2 萬、採礦、採石和天然氣則減少 8 千人。數據反映醫療保健產業在過去一年中依然是就業成長的主要推動力。

醫療保健產業在過去一年中依然是就業成長的主要推動力。(圖：Zerohedge)

值得注意的是，雖然 1 月的失業率降至 4.0%，創下去年 5 月以來新低，但薪資增速卻超預期。根據 BLS 數據，1 月平均時薪年增 4.1%，遠高於市場預期的 3.8%，並且與去年 12 月的上修數字持平，顯示出薪資成長仍保持強勁。

1 月失業率降至 4.0%，創下去年 5 月以來新低。(圖：Zerohedge)

1 月平均時薪年增 4.1%，遠高於市場預期的 3.8%。(圖：Zerohedge)

針對這次失業率意外下滑，BLS 聲明表示，此次失業率調查數據包含單獨修正，以反映年初的新增就業人口估計，讓數字無法與前幾個月比較。另外洛杉磯大火以及美國其他地區寒冬對當月就業情況「沒有明顯影響」(no discernible effect)。

儘管報告顯示失業率下降，但 2024 年就業數據的大幅下修也表明，去年每月大約損失 60 萬新增就業人數，降幅低於去年 8 月的初步估計 81.8 萬，不過可能會對今年的勞動市場造成壓力。此外，隨著政策不確定性和全球經濟挑戰的增加，未來就業市場仍需面對多方面的挑戰。

2024 年就業數據的大幅下修也表明，去年每月大約損失 60 萬新增就業人數，降幅低於去年 8 月的初步估計 81.8 萬。(圖：Zerohedge)

今年隨著大規模驅逐出境和關稅政策的實施，勞動力市場面臨的挑戰日益成長。這些政策可能會減少勞動力供應，並讓企業對擴大員工數量變得更加謹慎。

報告還提到，天氣等因素也對 1 月工作時間產生影響，使其降至新冠疫情爆發以來的最低水準。

專家看法

Santander US Capital Markets LLC 美國首席經濟學家 Stephen Stanley 表示，這次報告指向 Fed 所謂的穩定與健康，而這也不會給 Fed 短期內考慮進一步降息。

彭博經濟學家們認為，1 月新增就業人數不慍不火──儘管 BLS 對過去數據進行修正，但機構和家庭調查目前都誇大就業水準，因此維持今年將降息 75 個基點的看法。

Sit Investment Associates 分析師 Bryce Doty 表示：「今天的就業報告可能會讓 Fed 再觀望一次。」他指出，雖然就業成長並不算特別突出，但較低的失業率和薪資成長的強勁表現表明勞動力市場仍然健康。

他預估，隨著投資人消化數據細節，美債殖利率可能會逐步上升。然而他也認為，這份報告的強度不足以將殖利率推回到近期的高點。

市場反應

美國 10 年期公債殖利率升至 4.49%，美元指數小幅跌至 107.55；黃金期貨上漲 0.83%，至每盎司 2,900.50 美元。

根據芝商所 FedWatch 工具，目前市場對 Fed 降息 1 碼 (25 個基點) 信心要到 6 月才明顯突破四成，維持利率不變的機率略高於四成。此前 3 月、5 月的貨幣政策會議上基本預料不會降息。