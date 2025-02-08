Fed貨幣政策報告：經濟穩健但金融體系仍面臨風險
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-08 02:00
美國聯準會 (Fed) 周五 (7 日) 公布最新的半年度《國會貨幣政策報告》(Monetary Policy Report to Congress)，對當前經濟狀況持樂觀態度，但同時對金融體系的某些方面提出警告。
報告指出，Fed 官員仍然致力於將通膨率降回 2%，並表示在調整利率政策時，將「仔細評估即將出爐的數據、未來的經濟前景和風險的平衡」。該報告描述整體經濟狀況良好，就業市場穩定且更具平衡性，通膨壓力逐步下降。
然而，報告中也提到，儘管金融體系「整體上健全且具有韌性」，但「相對於基本面，一些市場的估值依然偏高」，包括股票、企業債務和住宅房地產市場。此外，報告還指「估值壓力從本已偏高的水準進一步上升」並強調「與財務杠桿相關的脆弱性依然明顯」。
儘管如此，報告並未提及金融體系對經濟的廣泛威脅，並表示「信貸繼續廣泛可用」，中型及大型企業、大多數家庭和地方政府均能授信。對小型企業及存在信用問題的機構而言，信貸依然相對緊縮。
關於整體借貸水準，家庭和非金融企業的總債務水準「繼續下降，且與過去 20 年的水準相比仍處於較低水準」。
此份《國會貨幣政策報告》每年發布兩次，基於 Fed 截至本周四 (6 日) 的數據。該報告一般總結了已為市場參與者和 Fed 觀察者所熟知的議題。
這份報告發布時正值 Fed 面臨來自美國總統川普政策變動的不確定性，這些變動可能影響未來貨幣政策的走向。
去年，Fed 曾因通膨壓力減輕將利率下調 1 個百分點，但隨著川普推動的貿易和勞動力政策，許多經濟學家擔心這將推高通膨。部分 Fed 官員也指出，政府政策的不確定性使得未來的貨幣政策指引更加困難。
報告對川普的貿易政策並未給予過多評論，但提到部分市場參與者指出美國可能提高進口關稅是近幾個月推動美元走高的因素。
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