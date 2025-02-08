Fed貨幣政策報告：經濟穩健但金融體系仍面臨風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-08 02:00

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美國聯準會 (Fed) 周五 (7 日) 公布最新的半年度《國會貨幣政策報告》(Monetary Policy Report to Congress)，對當前經濟狀況持樂觀態度，但同時對金融體系的某些方面提出警告。

報告指出，Fed 官員仍然致力於將通膨率降回 2%，並表示在調整利率政策時，將「仔細評估即將出爐的數據、未來的經濟前景和風險的平衡」。該報告描述整體經濟狀況良好，就業市場穩定且更具平衡性，通膨壓力逐步下降。

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然而，報告中也提到，儘管金融體系「整體上健全且具有韌性」，但「相對於基本面，一些市場的估值依然偏高」，包括股票、企業債務和住宅房地產市場。此外，報告還指「估值壓力從本已偏高的水準進一步上升」並強調「與財務杠桿相關的脆弱性依然明顯」。

儘管如此，報告並未提及金融體系對經濟的廣泛威脅，並表示「信貸繼續廣泛可用」，中型及大型企業、大多數家庭和地方政府均能授信。對小型企業及存在信用問題的機構而言，信貸依然相對緊縮。

關於整體借貸水準，家庭和非金融企業的總債務水準「繼續下降，且與過去 20 年的水準相比仍處於較低水準」。

此份《國會貨幣政策報告》每年發布兩次，基於 Fed 截至本周四 (6 日) 的數據。該報告一般總結了已為市場參與者和 Fed 觀察者所熟知的議題。

這份報告發布時正值 Fed 面臨來自美國總統川普政策變動的不確定性，這些變動可能影響未來貨幣政策的走向。

去年，Fed 曾因通膨壓力減輕將利率下調 1 個百分點，但隨著川普推動的貿易和勞動力政策，許多經濟學家擔心這將推高通膨。部分 Fed 官員也指出，政府政策的不確定性使得未來的貨幣政策指引更加困難。