Fed傳聲筒：1月非農就業報告難改聯準會觀望態度

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-08 02:30

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美國勞工統計局 (BLS) 周五 (7 日) 公布 1 月非農就業報告顯示，儘管勞動力市場放緩但仍健康。對此，《華爾街日報》(WSJ)記者，有「聯準會傳聲筒」之稱的 Nick Timiraos 同日撰文表示，1 月非農報告難改聯準會 (Fed) 觀望態度。

Timiraos 在文中指出，Fed 目前主要聚焦通膨回落至目標水準的證據，短期內就業市場不會成為通膨壓力來源。若未來就業市場進一步放緩，可能會重啟降息的討論。

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1 月非農報告憂喜參半，BLS 公布數據顯示，當月新增 14.3 萬就業人數，創 3 個月新低，遠低於經濟學家預估的 17.5 萬。儘管如此，失業率進一步降至 4%，為去年 5 月以來新低，而且 11、12 月就業數據大幅上調、1 月平均薪資增幅超預期，引發通膨擔憂。

Timiraos 認為，雖然就業人數成長並不特別出彩，但失業率下降和薪資成長強勁意味著就業市場仍然穩健，這份報告並沒有替 Fed 爭取更大降息空間。

Timiraos 寫道，2024 年底薪資數據走強，加上 1 月招聘人數下降，顯示美國就業市場在經歷去年夏季的放緩後已趨於穩定。

Fed 目前的主要關注點是尋找通膨持續下降至目標水準的證據，官員認為，短期內就業市場不會成為新的通膨來源。

另外，Fed 官員已暗示，他們傾向於保持被動、反應式的政策立場，等待更多數據來支持下一步。特別是他們將密切留意今年第一季的通膨表現，因為近年來這段時期的通膨水準通常偏高。

當就業市場出現更明顯的放緩跡象時，可能會重新引發 Fed 關於降息的討論，因為這可能表明當前的政策立場正在抑制經濟成長。