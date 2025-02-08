通用、福特股價便宜有其原因 風險上升導致分析師悲觀看待

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-08 03:00

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根據彭博的數據，目前對於通用汽車的「賣出」建議目前處於至少 10 年的最高水準，超過 9% 的分析師給出「賣出」(Sell) 評等。而福特的情況更為嚴重，有 27% 的分析師建議「賣出」，是自 2010 年以來的最高比例。

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儘管通用與福特最近分別公布財報，但兩家公司的前景都未能提振股價。福特在財報中警告，今年受新車款推出及車價下跌影響，利潤將大幅下降。而通用則調高未來的獲利預期，但這並未能讓投資人感到振奮。

進一步壓低股價的是，美國總統川普推動關稅政策的影響。汽車行業被認為是最容易受到關稅影響的行業之一，因為全球供應鏈的依賴使得汽車成本大幅增加。儘管川普延後對加拿大和墨西哥的關稅計畫，但針對中國的新關稅仍然生效，這讓市場對未來的貿易摩擦感到擔憂。

Spear Invest 的投資長 Ivana Delevska 表示：「我們現在不會買入這些股票，因為傳統汽車行業本身就充滿挑戰，而它現在正面臨著前所未有的顛覆。」

儘管通用與福特的股價相對便宜，其未來 12 個月預測本益比分別為 4.3 倍和 6 倍，但與標普 500 指數的 22 倍本益比相比，這些股票依然存在價值陷阱的風險。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師指出，儘管這些股票便宜，但基本面不佳，行業正面臨大變革，且這些公司普遍利潤率較低。

通用財測顯示，2025 年每股獲利僅成長 4.5%，而營收預估將下滑 3% 以上。福特的情況則更為悲觀，預估 2025 年每股獲利將下降 18%，營收也將微幅下滑。

目前，關於川普政府推動的關稅政策仍然充滿不確定性，讓美國汽車製造商面臨更大的挑戰。若關稅最終加諸於加拿大和墨西哥，將進一步提高汽車製造成本。據彭博行業研究估計，每輛車的成本將至少上漲 3,500 美元，這部分成本最終將轉嫁給消費者。