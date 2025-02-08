美2月密大消費者信心初值大幅下滑 創7個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-08 00:30

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美國消費者信心指數在 2 月初顯著下降，主要受到短期通膨預期上升以及川普政府推動關稅政策的影響。根據密西根大學周五 (7 日) 公布的初步調查，2 月消費者信心指數初值下降 3.3 個點，降至 67.8，創 7 個月新低。

美 2 月密大消費者信心大幅下滑，創 7 個月新低。(圖：ZeroHedge)

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此次調查顯示，消費者對未來一年的通膨預期初值大幅上升，預估物價將以 4.3% 的年增率上漲，比 1 月增加 1 個百分點，達到 2023 年 11 月以來新高，遠超經濟學家預期的 3.3%。這一變化反映出消費者對價格上漲的擔憂，尤其是在川普政府推動對美國主要貿易夥伴的關稅政策之後。

受到川普關稅影響，消費者對未來一年通膨預期飆升至 4.3%，創 2023 年 11 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

儘管川普已延後對加拿大和墨西哥的關稅徵收，但中國對美國商品的報復性關稅讓消費者對未來價格上漲感到不安。調查顯示，這是 14 年來第五次出現預期年內物價上漲超過 1 個百分點的情況。

然而，對長期通膨預期相對穩定，五年期的通膨預期初值小幅升至 3.3%，僅比上月成長 0.1 個百分點，略高於經濟學家預期的 3.2%，顯示出消費者對長期物價走勢的關心相對較少。

消費者對大宗商品的購買信心也顯示下降，根據調查結果，消費者的購買情況指數初值降至 3 個月來的最低點 68.7，較 1 月下滑 7.2%。與此同時，對未來經濟的預期指數初值降至 67.3，下降 2.9%，反映出消費者對經濟前景的擔憂加重。

整體情緒的下滑展現在多個指標上，尤其是政治觀點不同的消費者群體中，信心普遍下滑。共和黨選民的信心首次自去年 8 月以來下降，民主黨選民的信心持續走低，且跌至 2020 年以來的最低水準。

此外，數據顯示，1 月的就業成長放緩，儘管失業率保持在 4% 的低點，但消費者對未來收入和財務狀況的預期仍然較低，這進一步加劇了消費者的悲觀情緒。