〈美股早盤〉1月非農報告憂喜參半 主要指數開平

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-07 22:43

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美股主要指數周五 (7 日) 開平盤，最新就業報告好壞參半，投資人預估聯準會 (Fed) 可能會對下一步利率政策採取更謹慎態度。

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具體來看，美國 1 月非農就業新增 14.3 萬人，遠低市場預期的 16.9 萬人，前值大幅上修至 30.7 萬。與此同時，失業率降至 4%，也低於市場預期與前值的 4.1%。報告還顯示，1 月薪資增幅有所成長。

有分析指出，此次失業率調查數據包含單獨修正，以反映年初的新增就業人口估計，讓數字無法與前幾個月比較。另外美國勞工統計局 (BLS) 聲明表示，洛杉磯大火以及美國其他地區寒冬對當月就業情況「沒有明顯影響」。

對於市場矚目的年度修正數據，報告顯示去年平均每月新增就業人數為 16.6 萬人，低於最初報告的 18.6 萬人。BLS 使用失業保險稅收紀錄並結合企業開業和關門情況，對之前的就業數據進行修正。

Sit Investment Associates 分析師 Bryce Doty 表示：「今天的就業報告可能會讓 Fed 再觀望一次。」他指出，雖然就業成長並不算特別突出，但較低的失業率和薪資成長的強勁表現表明勞動力市場仍然健康。

他預估，隨著投資人消化數據細節，美債殖利率可能會逐步上升。然而他也認為，這份報告的強度不足以將殖利率推回到近期的高點。

截至台北時間周五（7 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.03%，至每股 233.29 美元

《華盛頓郵報》(The Washington Post) 周五 援引知情人士消息報導，英國安全官員已下令蘋果開發一個所謂的「後門」(back door)，以便讓他們能夠檢索任何蘋果用戶在全球範圍內上傳至雲端的所有內容。這項命令的發佈是基於一份來自英國內政部的「技術能力通知」(technical capability notice)，該通知要求蘋果提供對這些資料的訪問權限。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.37%，至每股 375.71 美元

中國乘用車市場資訊聯席會周五公布的數據顯示，1 月美國汽車製造商特斯拉在中國的電動車銷量年減 11.5% 至 63,238 輛。中國製造的 Model 3 和 Model Y 電動車交車量較 12 月下降 32.6%。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 2.25%，至每股 233.46 美元

亞馬遜日前公布上季獲利和營收超出分析師預期，但第一季 (本季) 財測令人失望。該公司預估本季介於 1,510 億至 1,555 億美元，亦即成長率 5% 至 9%，低於分析師預估的 1,585 億美元；上季營收年增 10 至 1,877.9 億美元，優於分析師預估的 1,873 億美元、經調整後每股獲利報 1.86 美元，也優於分析師預估的 1.49 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月非農新增就業報 14.3 萬人，預期 16.9 萬人，修正後前值 30.7 萬人

美國 1 月失業率報 4.0%，預期 4.1%，前值 4.1%

美國 1 月平均每周工時報 34.1 小時，預期 34.3 小時，修正後前值 34.2 小時

美國 1 月平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 3.8%，修正後前值 4.1%

美國 1 月平均每小時薪資月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 1 月勞動參與率報 62.6%，預期 62.5%，前值 62.5%

美國 2 月密大消費者信心指數初值預期 71.1，前值 71.1

美國去年 12 月批發庫存月增率終值預期 - 0.5%，前值 - 0.5%

華爾街分析：