〈財報前瞻〉Alphabet低估值與穩健成長具吸引力 有望避免地緣政治不確定性影響

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-04 23:10

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根據彭博數據，Alphabet 預估 2025 年收入成長將加速至 17.8%，比 2024 年的 15% 成長有所提升，並且預期其淨利潤將保持 12% 的增速，未來幾年將持續保持雙位數成長。儘管面臨來自人工智慧 (AI) 領域競爭以及反壟斷壓力，Alphabet 的成長潛力依然強勁。

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Alphabet 的股價目前交易於低於預期每股收益 22 倍的本益比，相對於其他大型科技公司，這樣的估值顯示出 Alphabet 仍然是一個相對便宜的選擇。其股價在 2024 年 1 月上漲 7.8%，並創下新高，延續 2023 年 35% 的成長。這讓 Alphabet 自 2024 年以來的表現優於那斯達克 100 指數。

Alphabet 的兩大核心業務——搜尋廣告和雲端運算——仍是其主要成長驅動力。據彭博數據，Alphabet 去年大約 50% 的收入來自 Google Search & Other 部門，另有 12.4% 來自 Google Cloud。這表明，儘管面臨來自 Meta Platforms(META-US)和微軟 (MSFT-US) 的競爭，Alphabet 在廣告市場和雲服務領域仍具有強大的競爭力。

此外，Alphabet 擁有其他高價值子公司。Needham 估算 YouTube 的單獨估值可達 5,000 億美元，D.A. Davidson 則認為 Alphabet 的 DeepMind AI 實驗室與 Tensor Processing Units 晶片的組合可價值達 7,000 億美元。Alphabet 的自駕車部門 Waymo 的估值超過 450 億美元，並且在量子運算領域也有突破，支撐其股價表現。